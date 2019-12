Inter tabte til et Barcelona-hold uden Lionel Messi, og så gik Dortmund videre i Champions League.

Borussia Dortmund tog tirsdag aften den anden billet videre fra Champions Leagues gruppe F med en sejr på 2-1 over Slavia Prag.

Pladsen i ottendedelsfinalen blev sikret, da Inter samtidig tabte på hjemmebane til et reservespækket FC Barcelona-hold.

Barcelona vandt kampen i Milano 2-1 og cementerede dermed den førsteplads, der allerede var i hus før kampen.

Teenageren Ansu Fati blev matchvinder for Barcelona, mens Julian Brandt sørgede for, at Dortmund trods en udvisning tog andenpladsen i gruppen med sit afgørende mål.

At Barcelona var videre på forhånd betød, at hverken Lionel Messi eller Gerard Pique var med i truppen, mens blandt andre Sergio Busquets og Luis Suarez var på bænken fra start.

Barcelona satte sig på spillet, mens Inter havde de fleste chancer i en begivenhedsrig første halvleg.

Alligevel var det de spanske gæster, der bragte sig på 1-0 midtvejs i første halvleg, da Carles Perez pludselig stod fri i feltet.

En resolut inderside satte Inter under pres. Nu skulle italienerne score to gange for at gå videre, hvis Dortmund tog en favoritsejr hjemme mod Slavia Prag.

Danilo D'Ambrosio og Lautaro Martinez diskede op med et par gode afslutninger, men det var holdkammeraten Romelu Lukaku, der stod for udligningen.

Den tidligere Manchester United-angriber hamrede til bolden, som blev rettet af og strøg i nettet til 1-1.

Barcelona-træner Ernesto Valverde satte Frenkie de Jong og Luis Suarez på banen i anden halvleg, men det var stadig Inter, der skabte flest store chancer.

Martinez viste flere prøver på sine kvaliteter og havde to gange bolden i nettet. Begge gange jublede han med visheden om, at det kunne redde Serie A-topholdets liv i turneringen. Men begge gange så han skuffet til, mens linjedommeren viftede med flaget for offside.

Med fire minutter igen af den ordinære spilletid slog indskiftede Fati til. Han sparkede fladt bolden i mål og sørgede for jubel blandt Barcelona-fansene.

Men i høj grad også blandt fansene i Dortmund. De var selv vidner til en dramatisk kamp, hvor Dortmund kom foran 2-1, men blev reduceret til ti mand, da Julian Weigl fik rødt kort med et lille kvarter igen.

Scoringer af Jadon Sancho og Julian Brandt var dog nok til at sikre et Dortmund-hold uden sine skadede danskere tre point, og da Inter samtidig snublede, kan tyskerne se frem til to kampe i ottendedelsfinalen i det nye år.

/ritzau/