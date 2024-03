Formsvage Hoffenheim vandt 3-2 i Dortmund over et gavmildt hjemmehold, der forærede pointene væk.

Dortmund var foran, havde et stort spilovertag og klart flest chancer. Men da de 90 minutter var overstået på Signal-Iduna Park søndag aften stod de gul-sorte spillere og deres mange tilhængere tilbage med bøjede hoveder.

Storklubben led et overraskende nederlag på 2-3 til ellers formsvage Hoffenheim i Bundesligaen og tabte dermed et potentielt kostbart skridt i kampen om Champions League-pladserne.

Det stærkt utilfredse publikum kvitterede med en rungende pibekoncert ned mod spillerne og træner Edin Terzic.

Hvordan det lykkedes Dortmund at smide alle point væk, er et mindre mysterium. Efter scoringer af Donyell Malen og Nico Schlotterbeck førte holdet 2-1 i anden halvleg og havde tilsyneladende kampen under fuld kontrol.

Men to scoringer med tre minutters mellemrum af gæsternes Maximilian Beier vendte det hele på hovedet. Ved begge lejligheder mistede Dortmund-frontløberen Niclas Füllkrug bolden og blev straffet hårdt af de lynhurtige gæster.

Nederlaget kommer efter en ellers fin start på 2024 for den ambitiøse Ruhr-klub. Årets første seks ligakampe indbragte 14 ud af 18 mulige point, og med en sejr over Hoffenheim kunne Dortmund på fjerdepladsen have skabt et forspring på fire point ned til RB Leipzig lige under.

For Hoffenheims danske indslag, Robert Skov, blev aftenen en blandet oplevelse. Skov var med fra start, men lod sig kort efter pausen udskifte med noget, der kunne ligne en lyskeskade.

Sejren var Hoffenheims første i ni kampe. Holdet er nummer syv i tabellen, men der er langt op til ligaens fem bedste hold.

Man skal formentlig rette opmærksomheden mod Frankfurt på sjettepladsen, der giver adgang til europæisk fodbold efter sommerferien.

Frankfurt er fire point foran, men måtte tidligere søndag nøjes med 2-2 hjemme mod Wolfsburg.

Jonas Wind og Joakim Mæhle leverede begge et måloplæg for Wolfsburg, der har spillet seks ud af syv forårskampe uafgjort.

/ritzau/