Borussia Dortmund har fået kritik for sin sponsoraftale med våbenfirmaet Rheinmetall.

Den tyske fodboldklub Borussia Dortmund offentliggjorde onsdag en sponsoraftale med våbenfirmaet Rheinmetall, hvilket har udløst kritik.

Allerede inden aftalen blev offentliggjort udtrykte klubbens fanafdeling bekymring over aftalen.

Fanafdelingen mener således ikke, at det er foreneligt med klubbens værdier at samarbejde med et våbenfirma.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Rheinmetall har været en stor aktør i forbindelse med krigen i Ukraine.

I februar meddelte firmaet, at man planlagde at bygge en fabrik på ukrainsk jord.

For godt et halvt år siden lancerede den tyske våbenproducent dets første fælles projekt med en ukrainsk partner med hensigt på at vedligeholde og reparere kampvogne i Ukraine.

Borussia Dortmund og Rheinmetall oplyste onsdag, at der er lavet en aftale for tre år.

En talsmand for virksomheden ønskede ikke at sætte præcist beløb på aftalen, men sagde, at der var tale om et etcifret millionbeløb i euro årligt.

Aftalen blev offentliggjort bare tre dage før sæsonens største kamp for Dortmund. I lørdagens Champions League-finale på Wembley i London skal tyskerne op mod Real Madrid.

/ritzau/