Erling Braut Haaland er bedre, end Robert Lewandowski var i samme alder, siger Dortmunds sportsdirektør.

To af verdens farligste angribere står over for hinanden lørdag aften, når Dortmund med Erling Braut Haaland møder Bayern München og Robert Lewandowski i Bundesligaen.

32-årige Lewandowski regnes af mange som en af verdens bedste angribere, hvis ikke den bedste i øjeblikket, mens 20-årige Haaland har vist tegn på, at han kan blive det.

Ifølge Dortmunds mangeårige sportsdirektør, Michael Zorc, er den unge nordmand langt bedre, end Lewandowski var i samme alder. Det siger Zorc til Bild ifølge dpa.

- Erling er helt sikkert bedre, end Robert var, da han var 20 år. Men det er svært at sammenligne dem, når der er så stor aldersforskel. Lewandowski har over årene udviklet sig til at blive den perfekte angriber.

- Jeg stoler på, at Erling kan blive det samme, for han har en ekstrem indre drivkraft efter konstant at forbedre sig, siger Michael Zorc.

Sportsdirektøren hentede selv Robert Lewandowski til Borussia Dortmund to måneder før angriberens 22 års fødselsdag i 2010. Fire år senere skiftede Lewandowski videre til Bayern München, hvor han har været siden.

Flere tidligere tyske storspillere har også store forventninger til Erling Braut Haaland. Det siger de til Bild ifølge NTB.

- Jeg tror, at Haaland kan blive bedre end Lewandowski. Han er allerede kommet meget længere, end Lewandowski var i samme alder, siger Pierre Littbarski, der var med til at vinde VM i 1990.

Den tidligere bundesligatopscorer Dieter Müller er enig.

- Haaland har alle muligheder for at blive bedre end Lewandowski, selv om Lewandowski efter min mening er den perfekte fodboldspiller. Haalands hurtighed giver ham noget ekstra, og så har han en fantastisk venstre fod, siger Müller.

En anden tidligere bundesligatopscorer, Klaus Fischer, har større tanker om polakken.

- Jeg synes ikke, at Haalands hovedspil er godt nok, og hans dårlige fod når ikke op på samme niveau som Lewandowskis, siger Fischer.

I 2020 har Lewandowski lavet 37 mål i 32 klubkampe (1,16 mål i gennemsnit per kamp), mens Haaland har lavet 26 mål i 28 klubkampe (0,93).

Opgøret mellem de to målmagere begynder lørdag klokken 18.30. Før spillerunden ligger Bayern og Dortmund nummer et og to i tabellen med 15 point for seks kampe, men frontduoen kan blive overhalet af RB Leipzig lørdag eftermiddag.

