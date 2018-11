Det var helt fortjent, at Dortmunds stime som ubesejret sluttede tirsdag i Madrid, mener tyskernes anfører.

Det var retfærdigt, men unødvendigt at Borussia Dortmund tirsdag aften led sæsonens første nederlag, da tyskerne tabte 0-2 på udebane til Atlético Madrid i Champions League.

Det siger Dortmunds anfører, Marco Reus, efter at holdet forsømte den første mulighed for at spille sig videre fra gruppe A.

- Det var et unødvendigt nederlag, for vi kontrollerede kampen i de første 20 minutter, havde bolden meget, men lukkede så et mål ind, og det ændrede kampen.

- Vi lignede ikke os selv efter det, og det var ikke vores bedste kamp. Det var vores første nederlag i sæsonen, og det var fortjent. Atlético Madrid tillod os ikke mange chancer, siger Marco Reus ifølge uefa.com.

Det var et boldtab på egen banehalvdel, der banede vej for Atletico Madrids første scoring sat ind af Saúl Ñíguez. I anden halvleg var det ligeledes direkte Atletico-spil, som lukkede kampen med Antoine Griezmanns 2-0-mål.

Det var dumdristigt af Dortmund at forære bolden til den velsmurte spanske kontramaskine, siger Dortmund-træner Lucien Favre.

- Vi tabte bolden unødvendigt flere gange, og de var gode på kontraangreb. Vi skal være mere tålmodige og undgå at give bolden væk på den måde.

- Det var positivt, at vi var meget i boldbesiddelse, men vi bliver nødt til at skabe flere chancer, siger træneren.

Han forventer dog ikke, at nederlaget vil ramme spillerne mentalt inden weekendens topbrag mod Bayern München i Bundesligaen.

- Det var ét nederlag. Det kan ske for alle, siger han.

Franskmanden Antoine Griezmann er glad for, at Atlético Madrid viste sig fra en noget bedre side end for to uger siden, hvor holdet tabte den omvendte kamp i Dortmund med 0-4.

- Vi ville virkelig gerne give dem modstand, efter at de smadrede os i Tyskland. Vi lærte af vores fejl, og vi viste en meget bedre udgave af os selv. Selv om vi havde flere vigtige spillere ude med skader, svarede vi tilbage, som vi altid gør, siger Griezmann.

Atletico og Dortmund står noteret for ni point inden de to sidste spillerunder i gruppe A. Club Brugge har fire point, mens Monaco har et point og er uden chance for at gå videre.

/ritzau/