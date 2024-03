Paul Pogba blev efter en Serie A-kamp i august imod Udinese testet positiv for præparatet testosteron.

Fodboldspilleren Paul Pogba idømmes fire års karantæne efter at være blevet testet positiv for doping. Den agter han at appellere.

Det skriver flere italienske medier, heriblandt La Gazzetta dello Sport og Sky Sport Italia.

Siden har en talsmand fra Pogbas klub, Juventus, oplyst til nyhedsbureauet AFP, at klubben er blevet informeret om dommen.

Juventus-stjernen blev efter en kamp i august testet positiv for præparatet testosteron, som er på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) liste over forbudte stoffer.

Det er den italienske antidopingdomstol Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), der har givet den franske midtbanestjerne fire års karantæne.

Fire år er den maksimale straf for den type af lovbrud, som Pogba har begået. Som udgangspunkt får man i Italien to års karantæne, men straffen kan blive fordoblet, hvis det kan bevises, at det forbudte stof er indtaget bevidst.

Ifølge Sky Sport Italia vil Paul Pogba appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Pogba har været suspenderet af sin klub, Juventus, siden september, mens undersøgelserne har pågået.

Den franske midtbaneprofil har levet en omtumlet tilværelse både på og uden for banen i de seneste år.

På fodboldbanen har han været ramt af mange skader og spillede af den årsag blot seks Serie A-kampe for Juventus i seneste sæson.

