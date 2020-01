Det var kontroversielt, da Flemming 'Don Ø' Østergaard hentede Ståle Solbakken som træner i januar 2006 til FC København. Det har dog vist sig senere hen at være en god beslutning,

Men da nordmanden kom til, var der flere i bestyrelsen, der ønskede Solbakken fyret.

Det fortæller Flemming Østergaard, der fra 2002 til 2010 var bestyrelsesformand i FCK-moderselskabet Parken Sport & Entertainment, i programmet 'Werge og Superliga-legenderne', som man kan se på Viaplay.

Men ifølge Østergaard selv var han skyld i, at fyringen ikke blev en realitet:

Cheftræner Ståle Solbakken under FCK pressemøde i Telia Parken, onsdag den 11. december 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cheftræner Ståle Solbakken under FCK pressemøde i Telia Parken, onsdag den 11. december 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis jeg ikke havde den rolle i bestyrelsen, som jeg havde på det tidspunkt, så var han nok også blevet fyret. Der var flere i bestyrelsen, der syntes, at vi skulle skille os af med ham. Men det blev ikke aktuelt. Jeg vil ikke ud med, hvem fra bestyrelsen der var tale om,« siger Flemming Østergaard i programmet, hvor han også fortæller, at både han og Solbakken fik en hård modtagelse, efter kontrakten var skrevet under:

»Der var skilte med teksten 'gå hjem med dig, nordmand', og jeg blev svinet til i pressen om, at det var nepotisme.«

Grunden til anklagen om nepotisme fra pressen var, at Flemming Østergaard hentede Ståle Solbakken som spiller i 2000, efter at han havde imponeret i AaB i et par sæsoner.

Det blev dog kun til 13 kampe for løverne, da han i 2001 fik et hjerteanfald og efterfølgende var nødt til at stoppe sin karriere.

Men de få kampe var nok til at imponere Flemming Østergaard og daværende træner Hans Backe:

»Han efterlod et kæmpe indtryk på mig i de 13 kampe, han spillede. Menneskeligt, spilforståelse og i omklædningsrummet... Den måde, han fik tingene til at fungere. Hans Backe sagde til mig, at ‘det der er din kommende træner. Kig på ham! Han bliver fantastisk'. Så han skabte de første tanker om det,« fortæller Flemming Østergaard.

Slutteligt siger Flemming Østergaard, at han frygter den dag, Ståle Solbakken stopper, men at man skal huske, at der er mange dygtige folk omkring ham.

Efter et par mindre succesfulde ophold i udlandet hos 1. FC Köln og Wolverhampton vendte Ståle Solbakken hjem til FC København i 2013, og han har været i klubben siden.