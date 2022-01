I 1998 købte FC København Parken. Manden ved roret hed dengang Flemming Østergaard.

Tirsdag fortalte Parken Sport & Entertainment - selskabet bag FCK - at de vil afsøge mulighederne for et salg af Parken efter 24 år på løvepoter.

På sidelinjen står Flemming Østergaard nu og betragter et kommende salg af det stadion, han var med til at købe for snart et kvart århundrede siden. Og det gør han med blandede følelser.

»Jeg synes, det er positivt, at bestyrelsen undersøger mulighederne for et helt eller delvis salg af koncernen. Jeg håber, at det vil være muligt at finde købere, der har kendskab til ejendomsdrift og ikke mindst erfaring i at drive en fodboldklub,« lyder det fra Østergaard overfor B.T.

Ud over Parken og kontortårnene, der er en del af stadionet, består PS&E's ejendomme af to Lalandia-centre i Rødby og Billund. De er også til salg. Men at sælge ud rummer også store risici for FC København, fastslår Flemming Østergaard.

»Den nuværende plan om at sælge selskabets ejendomme kan rumme store farer for FCK. Hvem skal stå for den hårdt tiltrængte renovering af Parken stadion? Den kan kun betales, hvis FCK indgår en meget dyr huslejeforpligtelse,« lyder det fra Østergaard, inden han uddyber.

»FCK's første tre kvartaler viser et underskud på cirka 70 millioner kroner uden transferindtægter. En husleje på eksempelvis 40 millioner årligt vil gøre FCK meget sårbare.«

Købet af Parken blev i 1998 anset for værende et økonomisk sats, da det i mange år havde givet stort underskud for Gefion, der ejede Parken tidligere. Men i løbet af årene har Parken generet et stort økonomisk overskud, og skeptikerne er for længst væk. Men nu vil selskabet bag FC København sælge nationalarenaen og selskabets øvrige ejendomme.

»Det er jo et opgør mod den strategi, der blev bestemt ved købet af Parken og Lalandia – og senere etableringen af Lalandia Billund,« siger en konstaterende 'Don Ø', der forlod FCK i 2010 efter en mangeårig periode som både direktør og bestyrelsesformand

Og til spørgsmålet om der er noget personlig vemod over det mulige salg af Parken, bevarer Flemming Østergaard det nøgterne syn på tingenes tilstand.

»Hvem siger den æra er forbi? Jeg ønsker kun det bedste for Parken Sport & Entertainment og FCK – ikke mindst for minoritetsaktionærerne og de mange FCK fans. Lad os se, hvad fremtiden byder,« slutter han.