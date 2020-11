Tidligere FCK-boss Flemming Østergaard er ked af, hvordan Ståle Solbakken behandles af den nuværende ledelse.

FC Københavns nuværende bestyrelse og ledelse behandler ikke Ståle Solbakken med den respekt, han fortjener.

Det mener den tidligere FCK-boss Flemming Østergaard, der søndag aften så Solbakkens interview i tv-programmet Onside på TV3+.

Her fortalte Solbakken, at han var blevet fyret over telefonen af formand Bo Rygaard.

Flemming Østergaard, der var direktør og bestyrelsesformand i FCK fra 1997 til 2010 og ansatte Solbakken som cheftræner i 2006, skrev mandag et indlæg på Facebook som støtte til Solbakken.

- Interviewet med Ståle i tv har gjort et stort indtryk på alle - og jeg har fået hundredvis af mails, sms'er og telefoniske samtaler, hvor folk, fans og erhvervsfolk ønsker at høre mine synspunkter og meninger om interviewet.

- Jeg er enig med Ståle i hans synspunkter om manglende respekt om en person, der som Ståle har betydet så meget for FCK. Man bør ikke blive fyret under en telefonisk samtale, skriver Flemming Østergaard.

Flemming Østergaard - der fik tilnavnet "Don Ø" - oplevede i 2010 at få frataget sit æresmedlemskab i et anbefalet brev.

Det skete efter uoverensstemmelser med rigmændene og investorerne Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, som i dag er en del af FCK-bestyrelsen og i oktober var med til at fyre Solbakken.

- Ståles oplevelse om at blive fyret under en telefonsamtale kan jeg genkende, da har jeg haft en lignende oplevelse.

- Mit æresmedlemskab blev taget fra mig. Beskeden fik jeg på min ferie i Sydfrankrig via medierne. Jeg troede, det var aprilsnar. Det var det ikke: Et anbefalet brev lå på posthuset, da jeg kom hjem, skriver han.

Flemming Østergaard uddyber over for Ritzau, at han undrer sig over den måde, han selv og Solbakken er blevet behandlet på.

Han fortæller, at han skal ind i Parken og se FCK spille hjemme mod Randers FC mandag aften i Superligaen, men kun fordi en sponsor har inviteret ham.

- Tror du ikke, det er mærkeligt for mig, at den røde løber er rullet ud, uanset hvilket sted jeg er henne? Uanset om jeg er i FC Midtjylland, Brøndby eller andre steder?

- Jeg sidder sammen med de pågældende klubbers bestyrelse og ser fodbold. Men i Parken og hos det hold, jeg selv har været med til at skabe, er jeg dårligt velkommen.

- Men jeg kommer derinde, og i aften er jeg inviteret af en sponsor, siger Flemming Østergaard.

Han er enig med Solbakken, når nordmanden i søndagens tv-interview efterlyser fodboldfaglige kompetencer i FCK's ledelse og ejerkreds.

- Jeg forstår Ståle, men lad os komme videre. Jeg håber, at bestyrelsen får udvidet og ændret bestyrelsen med personer med fodboldfaglige kompetencer, for faktum er, at den findes ikke i den nuværende bestyrelse, siger han.

