»Jeg stiller gerne op som vidne!«

Det skulle have været en hyggelig morgenfejring af venneparrets guldbryllup.

Men for den tidligere FC København-bestyrelsesformand Flemming Østergaard – også kendt som 'Don Ø' – blev det en lidt ærgerlig oplevelse.

Og det skyldtes en særdeles utålmodig kvindelig bilist, der ikke havde tid til at vente på, at pigerne i Vedbæk Garden fik spillet en afsluttende melodi for parret.

Foto: Facebook: Flemming Østergaard Vis mere Foto: Facebook: Flemming Østergaard

På Facebook fortæller Flemming Østergaard om episoden:

'En hysterisk kvindelig bilist var ved at ødelægge festen. Hun havde ikke tid i 20 sekunder til at vente på, at Vedbæk Garden spillede den afsluttende melodi for brudeparret. Hun råbte og skreg 'Flyt jer' ..., hvorefter hun speedede op og kørte – ramte to piger med sidespejlet.'

'Pigerne var i chok ... heldigt, at der ikke skete en katastrofe. Jeg håber, at dette – undskyld – hysteriske kvindemenneske af Vedbæk Gardens repræsentanter vil blive anmeldt for uforsvarlig kørsel. Jeg stiller gerne op som vidne.«

Det vides endnu ikke, om Vedbæk Garden har valgt at følge Flemming Østergaards opfordring.