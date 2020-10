Det var en nedtur af de større, der ramte FC København torsdag aften.

For efter en skidt indsats mod kroatiske Rijeka endte Ståle Solbakkens mandskab med at tabe 0-1 og dermed misse muligheden for et nyt europæisk eventyr.

Det er dog ikke kun i europæisk regi, at det ikke kører for FCK lige for tiden.

I Superligaen ligger holdet i skrivende stund nummer 10, og det FCK-hold, som fodboldfans har været vant til at se de senere år, har været en skygge af sig selv i 2020.

Ståle Solbakken under torsdagens kamp. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken under torsdagens kamp. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor har holdets nuværende forfatning da også vakt bekymring hos den tidligere FC København-bestyrelsesformand Flemming Østergaard – også kendt som Don Ø.

I et opslag på Facebook sætter den tidligere FCK-boss ord på nogle af de udfordringer, som han mener, klubben står i såvel sportsligt som økonomisk, mens han samtidig slår fast, at hovedstadsklubben bør reagere på FC Midtjylland-toget, der buldrer af sted lige nu.

'Det kan da efter min mening kun være en opgave for FCK selv at bestemme sig for, at det skal fandeme ikke ske (FCM's rolle som den største klub i Danmark lige nu, red.), og så tage beslutninger, der kan bakke dette op,' skriver han i opslaget.

Ifølge Flemming Østergaard bør der træffes nogle afgørende beslutninger den kommende tid, og det skal ske hurtigst muligt fra bestyrelsens side, lyder det.

76-årige Flemming Østergaard. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 76-årige Flemming Østergaard. Foto: Bax Lindhardt

'Lad os fortsat være positivt kritiske og håbe, at bestyrelsen nu træder i karakter og tager de nødvendige beslutninger, så den sportslige sektion får den støtte, der er nødvendig for, at vi fortsat er Skandinaviens førende fodboldforretning,' står der i opslaget.

Den tidligere FCK-boss forsøger dog alligevel at skubbe al snakken om krise lidt til siden ved at fokusere på dét, som klubben kan gøre noget ved.

Og her er Superligaen det altoverskyggende mål nu, lyder det.

'Sportsligt er det mere end trist, at Ståle og holdet ikke kunne kvalificere sig til en europæisk turnering, men vi bliver nødt til at tænke fremad. Vi har nogle udfordringer, men jeg mener, at vi fortsat skal have en målsætning om at vinde DM og derved direkte adgang til Champions League.'

Den sportsglade Flemming Østergaard blev efter en lang og succesfuld erhvervskarriere direktør for FC København i 1997, inden han i 2010 sagde op.

Det skete efter en sag om kursmanipulation, der resulterede i en ubetinget fængselsdom til den nu 76-årige erhvervsmand.

I videoen øverst kan du se det bizarre selvmål, der sendte FCK ud af Europa League.