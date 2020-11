»Det er på ingen måde for at nedgøre Kvist, men han er sat på en post, han ikke har erfaring til.«

FCK-ikonet Flemming Østergaard blander sig nu i debatten efter Ståle Solbakkens opsigtsvækkende Onside-interview søndag

Her tilkendegav den fyrede Ståle Solbakken, at William Kvist i stillingen som midlertidig sportslig leder i storklubben er placeret i en rolle, han ikke kan klare.

»Jeg mener, at han (William Kvist, red.) er placeret i en rolle, som han ikke har forudsætninger for at klare eller være i. Jeg synes, det er synd for William. Jeg synes ikke, at han skal stå der og være ukomfortabel,« lød det kryptisk fra Ståle Solbakken i TV3+-programmet.

William Kvist er bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment og midlertidig sportslig leder i FC København. Foto: Emil Helms Vis mere William Kvist er bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment og midlertidig sportslig leder i FC København. Foto: Emil Helms

Flemming Østergaard, der var formand i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment indtil 2010, er enig i, at 35-årige William Kvist er blevet tildelt en rolle, han endnu ikke er klar til.

»Jeg synes, man har givet William Kvist en rolle, han ikke er uddannet til. Og givet ham et for stort ansvar,« siger Don Ø til B.T. og fortsætter:

»Han er fodboldspiller, der har gået på CBS, og han er en flink fyr, der ved noget om fodbold, men den rolle, han er tiltænkt i bestyrelsen, er han bare ikke uddannet til. Det vil jeg gerne give Ståle ret i.«

William Kvist stoppede karrieren i 2019 og fik kort efter en plads i FCK's bestyrelse. En naturlig vej for klublegenden, der har allerflest FCK-kampe på cv'et.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men med fyringen af Ståle Solbakken er William Kvist blevet kastet ud på for dybt vand som - godt nok midlertidig - sportslig chef, mener Flemming Østergaard:

»Han er i lære. Det er et kæmpe ansvar at give en person - han skal bygge en fodboldafdeling op, og jeg kan med al respekt ikke se, hvor han har den erfaring fra.«

Ståle Solbakken og William Kvist har haft et stormfuldt forhold. Sidstnævnte fik sit store gennembrud under Ståle Solbakkens første ophold i FCK.

Senere led forholdet et knæk, da Ståle Solbakken - til William Kvists store utilfredshed - holdt midtbanespilleren fra spilletid i karrierens efterår.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Siden Ståle Solbakkens fyring har det været heftigt debatteret, hvor dybt involveret William Kvist var i beslutningen om at smide nordmanden på porten.

Det er flere gange blevet fremhævet, at Kvist er en de få med reel fodboldfaglig viden i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment.

Men Solbakken tror angiveligt ikke, Kvist har haft en direkte rolle i fyringen. Søndag sagde nordmanden følgende:

»Jeg tror bare ikke, han er kommet med nogle kraftigt input til den diskussion, desværre (...) Altså, han er kastet ud på dybt vand her. Alt for dybt vand.«

Det vil Flemming Østergaard heller ikke forholde sig til, men han har dog en opfordring til FCK-bestyrelsen om at pumpe mere fodboldviden ind omkring bestyrelsesbordet:

»Jeg håber, der vil komme nogle fodboldfalige mennesker ind i FCK-bestyrelsen. Der er dygtige folk, der har tjent penge og solgt deres virksomheder, men der mangler fodboldfaglig viden.«

B.T. har forelagt kritikken for FC København og William Kvist, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Flemming Østergaard deltager mandag i B.T.s 'Fodbold FM' - se det live på B.T.s Facebook-side.