Politiets metoder var lovlige, da Karim Benzema blev indblandet i en sag om afpresning af landsholdskammerat.

Den franske angriber Karim Benzema er fortsat under anklage for at have deltaget i afpresning af sin daværende landsholdskollega Mathieu Valbuena i 2015.

Det skriver den franske sportsavis L'Equipe.

Real Madrid-spilleren Benzema havde sammen med to andre anklagede i sagen anmodet appeldomstolen i Paris om at afvise sagerne mod dem, fordi de mente, at politiet havde brugt ulovlige metoder.

Men appeldomstolen i Paris afviste Benzemas anmodning, og dermed kan anklageren nu begynde at forberede en retssag, som stjerneangriberen altså kan blive en del af.

Det hele går tilbage til juni 2015, hvor Benzema som vanligt var udtaget til det franske landshold i forbindelse med en landskamp. Men opholdet i landsholdslejren udviklede sig noget anderledes end normalt.

Ifølge anklagen var Benzema indblandet i afpresning af sin daværende landsholdskammerat Mathieu Valbuena. Real Madrid-angriberen agerede angiveligt mellemmand for en ven, der var kommet i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og krævede penge for ikke at lække den.

Kort efter blev Benzema suspenderet fra landsholdet, så længe sagen stod på. Det har den gjort i mere end fire år nu.

Han har indrømmet, at han henvendte sig til Valbuena angående den sexvideo, som en barndomsven var kommet i besiddelse af. Men han nægter at have deltaget i pengeafpresningen.

Ifølge Benzema-lejren har en politimand, der arbejdede undercover i sagen, brugt ulovlige metoder til lokke Benzema ind i samtaler om pengeafpresningen.

Ifølge Real Madrid-stjernen er politimanden blevet ved med at kontakte Benzema om emnet, selv om han havde sagt, at han ikke ville være en del af det.

Men domstolen i Paris slog fast, at politiets arbejde var inden for reglerne, hvorfor Benzemas anmodning om at få skrinlagt sagen mod sig blev afvist.

Hvornår en eventuel retssag indledes vides endnu ikke.

Skulle Benzema ende med at blive frikendt alligevel, kommer han næppe tilbage i landsholdsvarmen.

For nylig udtalte præsidenten for Det Franske Fodboldforbund, Noel Le Graet, således:

- Jeg synes, at Benzema er en meget god spiller. Jeg har aldrig kritiseret hans kvaliteter. Han viser igen i Real Madrid, at han er en af de bedste spillere på sin position, men eventyret med Frankrig er forbi. Hans tid er ovre, sagde Le Graet til radiostationen RMC.

/ritzau/