Kommentatorerne Jan Mølby og Jonas Schwartz var i chok.

Førstnævnte begyndte faktisk at grine af kendelsen, som kommentatorparret og fodboldfans verden over har meget svært ved at forstå.

Champions League-opgøret mellem RB Leipzig og Manchester City er nemlig blevet overskygget af sand dommerkaos, da dommer Slavko Vincic først valgte at dømme et tyndt straffespark til Manchester City for hånd på bolden.

Den kontroversielle kendelse blev afløst af en fuldstændig uforståelig kendelse, hvor City-keeper Ederson flæskede Konrad Laimer, men det endte med et frispark til City og et gult kort til Leipzig-angriberen Timo Werner. Se den absurde situation i videoafspilleren øverst i artiklen.

De kontroversielle kendelser har fået internettet til at koge over, hvor der mildest talt er stor uenighed med dommerens præstation.

Her er et lille uddrag af de mange kommentarer af kendelserne fra brugere på Twitter:

'Det er dog den mærkeligste dommerpræstation i en halvleg, jeg længe har set. Mystisk.'

Jeg er rasende, og jeg holder ikke en gang med nogen af holdene. Der er altså en mand i gult der har en ny bil stående i garagen.

»Alligevel sjældent at man hører Jan Mølby bryder ud i fuldt grin over en dommers kendelser og manglende kendelser. Men jeg må sige, på baggrund af lige at have oplevet det, at når det sker, så er det med meget god grund.«

'Er der venligst nogle med dommererfaring eller lignende der kan fortælle mig, hvordan dette ikke kan være et frispark til Leipzig og minimum gult kort til Ederson??'

'Fodbold er ødelagt. Det hele er jo ligegyldigt, når det alligevel er så tilfældigt. Ærgerligt, men vi havde da nogle gode år.'

I skrivende stund er Manchester City ved at skille RB Leipzig ad. På Etihad er City foran med hele 6-0 på grund af absurde fem mål fra Erling Haaland og en scoring fra Ilkay Gündogan.