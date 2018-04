De engelske Premier League-mandskaber har stemt imod en introduktion til Video Assistant Referee (VAR) fra næste sæson.

Det skriver Sky Sports News på Twitter.

BREAKING: Premier League clubs vote against introduction of VAR next season. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) 13. april 2018

Dermed vil teknologien ikke blive brugt i den kommende sæsons Premier League.

VAR-systemet er en videohjælp til dommerne, når der opstår situationer i fodboldkampe, som dommeren er i tvivl om.

Beslutningen blev truffet fredag på et møde i London, hvor repræsentanter for de 20 klubber var til stede.

I en udtalelse efter mødet skriver Premier League, at de i stedet vil fortsætte med at teste teknologien.

»Premier League er i dag blev enige om at fortsætte med at teste Video Assistant Referees (VAR) gennem 2018/2019-sæsonen.«

Premier League-klubberne melder samtidig ud, at man har besluttet at fortsætte med avancerede test "for at lave yderligere forbedringerne af systemet, især omkring kommunikationen på stadion og for dem, der følger med rundt om i verden."

VAR har været introduceret for de engelske klubber i FA Cup'en, hvor adskillige mål efterfølgende er blevet underkendt. Teknologien vil fortsat blive testet i FA Cup-turneringen, men altså ikke i den engelske Premier League.

VAR er også blevet kritiseret heftigt for at være for langsomt og for at tage noget af charmen væk fra fodbolden. Derudover har det skabt stor vrede og forvirring blandt tilskuerne på stadion på grund af den manglende kommunikation omkring dommerens beslutning.

Senest blev der af flere trænere skreget efter VAR, da flere klubber følte sig snydt i de dramatiske kvartfinaleopgør i Champions League.

Video Assistant Referee vil blive brugt under VM-slutrunden i Rusland og systemet har blandt andet også været på prøve i den tyske Bundesliga i flere år. Men indtil videre siger England altså nej.