The show must go on.

Onsdag fik store dele af Danmark besøg af skybrud, lyn og torden.

Fodboldbanerne i Viborg var ingen undtagelse, og det udgjorde en potentiel stor fare i en fodboldkamp.

Men dommeren nægtede at stoppe kampen på trods af store protester, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Niclas Ryberg-Hansen fra Viborg løb onsdag grønsværen tynd for sin klub, Bruunshåb/Tapdrup, som spillede mod NUGF Viborg.

Men da himlen oven over fodboldbanen i Viborg bød på lyn og torden midt i anden halvleg, bad både spillere og tilskuere om at få kampen stoppet.

Men der var ingen kære mor fra dommeren, som mente, at kampen godt kunne fortsætte. Kampen sluttede så alligevel, da spillerne forlod banen i protest.

»Jeg bliver lidt arrig, når jeg tænker over det. Det var jo livsfarligt for os alle sammen,« fortæller Niclas Ryberg-Hansen til TV Midtvest og fortsætter:

»Da der var fem minutter tilbage af kampen, lynede og tordnede det helt vildt. Vi begyndte alle sammen, både spillere og tilskuere, at råbe, at han (dommeren, red.) skulle fløjte kampen af, for nu var det ved at være for meget. Det blev han ved med at ignorere. Vi endte med, hele holdet, at gå af banen, for han ville ikke fløjte kampen af,« siger Niclas Ryberg-Hansen.

Omkring 40 andre fodboldkampe i Jylland blev ellers afbrudt på grund af uvejret, men fodboldkampen i Bruunshåb er en anden historie.

Niclas Ryberg-Hansen vil nu klage over dommeren til DBU.