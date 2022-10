Lyt til artiklen

Klokken 15.00 skal Sønderjyske i aktion mod Nykøbing FC i 1. division.

Men det er med at være vågen, når du skal finde Sønderjyske-spillerne, for de kommer ikke til at spille i deres velkendte spillersæt med eget logo på.

Nej, den sønderjyske klub har nemlig fået en kontramelding af kampens dommer kort før kampstart, og derfor må man nu låne sine modstanderes trøjer.

Det fortæller en noget undrende sønderjysk klub på Twitter.

Dommerne havde godkendt, at vi kunne spille i vores lyseblå trøje i dagens kamp, men er nu kommet med en kontramelding, og vi skal spille i lånetrøjer fra Nykøbing Begge klubber udtrykker stor undren over denne pludselige ændring Vi trækker i hvidt og fokuserer på kampen! — SønderjyskE Fodbold (@SEfodbold) October 1, 2022

»Dommerne havde godkendt, at vi kunne spille i vores lyseblå trøje i dagens kamp, men er nu kommet med en kontramelding, og vi skal spille i lånetrøjer fra Nykøbing.«

»Begge klubber udtrykker stor undren over denne pludselige ændring. Vi trækker i hvidt og fokuserer på kampen,« skriver klubben, der sidste sæson rykkede ud af Superligaen.

Sønderjyske har indtil videre gjort det udmærket i 1. division, men er endnu på tredjepladsen efter ti kampe.

Dagens modstander Nykøbing FC er nummer sjok, og de har endnu ikke vundet en eneste kamp i sæsonen.