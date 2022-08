Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En U15-kamp ved det traditionsrige ungdomsstævne Dana Cup i Nordjylland tog onsdag i sidste uge en voldsom drejning.

For da et norsk hold fra Ørn-Horten mødte et hold fra Kosovo, endte det nemlig helt galt.

Det skriver det norske medie VG.

»Temperamenterne gik højt, og de (holdet fra Kosovo, red.) havde fået fire-fem gule kort, og så gik det ellers stærkt,« fortæller Aron Folmoe, der er holdleder for et af de norske hold, der deltog ved stævnet.

Han var derfor selv til stede og var vidne til hændelsen.

»På et tidspunkt trak deres målmand tiden så meget, at han fik et gult kort. Det fik ham til at vise dommeren langfingeren, og det resulterede i, at dommeren trak et rødt kort op af lommen,« siger Aron Folmoe til VG og fortsætter:

»Det fik så bægeret til at flyde over hos hele holdet, for herefter stormede spillerne mod dommeren og begyndte at angribe ham.«

Her blev dommeren omringet af holdets spillere, der ifølge mediet både skubbede og sparkede ham, så han efterfølgende måtte have behandling af det norske holds fysioterapeut.

Efterfølgende blev den chokerede dommer fulgt ned til stævnets sekretariat, hvor han blev behandlet yderligere, mens holdet fra Kosovo blev taberdømt 0-3.

Torben Vandsted, der er presseansvarlig for Dana Cup, bekræfter over for Nordjyske, at der har været en episode ved stævnet.

Han kan dog ikke helt genkende den udlægning, som den norske avis kommer med, og han mener ligeledes, at der blev givet en passende straf til de involverede parter.

»Jeg synes, den episode er behandlet, som den skal behandles. Drengen blev udelukket fra at spille videre, nordmændene fik sejren, og den afgørelse var begge hold og dommeren enige i,« lyder det fra Torben Vandsted til Nordjyske.

Dana Cup afvikles hvert år i Hjørring, hvor omkring 1.000 hold fra i alt 45 nationer deltager.