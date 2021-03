Elfenbenskystens kvalifikationskamp til de afrikanske mesterskaber mod Etiopien endte tirsdag aften i kaos.

Ved stillingen 3-1 til Elfenbenskysten efter 80 minutters spil begyndte kampens dommer, Charles Bulu, at få det dårligt.

Han blev hurtigt hjulpet af spillerne og de begyndte at ledsage ham ud af banen.

Men før Charles Bulu nåede ud fra grønsværen for at få hjælp fra lægepersonale, kollapsede han og faldt til jorden.

How it happened pic.twitter.com/IW2gTXSi1p — Goaldigger(@betplaceke) March 30, 2021

Dommeren modtog behandling på banen, inden han blev båret ud på en båre og blev kørt til et lokalt hospital for at blive undersøgt for, hvad der forårsagede det pludselige kollaps, skriver engelske Daily Mail.

I første omgang var det slet ikke meningen, at Charles Bulu skulle have dømt kampen, men han blev tildelt tjansen, da den oprindelige dommer testede positiv for covid-19 inden opgøret.

Ikke engang kampens fjerdedommer kunne tage over, da han er ivoriansk og derfor kunne blive beskyldt for at dømme til Elfenbenskystens fordel.

Efter længere tids diskussioner trådte den kenyanske linjedommer Gilbert Cheruiyot til og dømte resten af opgøret.

Elfenbenskysten vandt kampen med 3-1 og sikrede sig dermed en plads ved de afrikanske mesterskaber. Etiopien sniger sig også med til slutrunden, efter to andre hold i kvalifikationspuljen, Madagakcar og Niger, spillede 0-0.