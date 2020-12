Brøndby får medhold i klage over gult kort til Morten Frendrup, som nu slipper for karantæne i Superligaen.

Brøndbys midtbanespiller Morten Frendrup skulle ikke have været vist ud i søndagens 1-3-nederlag til Brøndby.

Det erkender kampens dommer, Jørgen Burchardt, og karantænen er blevet annulleret. Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Frendrup fik sit andet gule kort og dermed marchordre ved stillingen 1-1, og det så ud til at få afgørende betydning, at Brøndby skulle spille i undertal.

AGF udnyttede i hvert fald overtallet til at score to gange mere og dermed vinde kampen.

Efter kampen indbragte Brøndby sagen for Fodboldens Disciplinærinstans for at få omstødt det andet gule kort og dermed nedbragt karantænepointene, så Frendrup undgik karantæne.

- Burchardt har efter forelagt dokumentation konkluderet, at beslutningen i kampen var forkert og ændret sin vurdering af situationen til, at Morten Frendrup ikke burde have modtaget det andet gule kort, oplyses det.

Fodboldens Disciplinærinstans er enig i dommerens syn på sagen.

Brøndby skal møde Sønderjyske på søndag, og her kan Frendrup deltage.

