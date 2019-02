Erik Marxen kan alligevel være med i Randers' kommende kamp mod Sønderjyske.

Det var en fejl, at forsvarsspilleren Erik Marxen fik sit andet gule kort og dermed blev udvist i Randers' kamp mod Brøndby søndag.

Det har kampens dommer, Jakob Kehlet, erkendt, skriver Randers på sin hjemmeside.

Fodboldens Disciplinærinstans har derfor annulleret Marxens karantæne.

Marxen fik sit andet gule kort midtvejs i anden halvleg. Ved samme lejlighed fik Brøndby et straffespark, som Kamil Wilczek udnyttede ved at score til 2-0.

Ifølge Randers mener Kehlet nu, at Marxen skulle have haft frispark i situationen. Det glæder Randers' sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen.

Jeg synes, det er god stil af dommer Jakob Kehlet, at han er stor nok til at indrømme en fejl som denne.

- Vi er rigtig ærgerlige over kendelsen og dens betydning i første omgang, men vi er glade for, at vi nu kan have Marxen med i weekendens vigtige kamp mod Sønderjyske, siger Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Randers tabte kampen til Brøndby 1-2. Kronjyderne er på ottendepladsen med 31 point.

Samme antal point har FC Nordsjælland på den eftertragtede sjetteplads, der giver adgang til mesterskabsslutspillet.

Randers gæster Sønderjyske søndag klokken 12.

