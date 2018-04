Brøndby gik torsdag videre til pokalfinalen efter en sejr på 3-1 hjemme over FC Midtjylland.

Hos FCM var både træner og spillere sure over, at dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen ikke dømte frispark til Marc Dal Hende, kort inden Brøndby scorede til slutresultatet 3-1.

FCM-direktør Claus Steinlein kalder det "en katastrofe af dommeren" at overse, at Brøndbys Johan Larsson skubbede Dal Hende i ryggen.

- Enhver kan se, at der er klart frispark til Marc. Det kan hele stadion se, og så er det bare træls, at dommerne skal ødelægge sådan en kamp.

- Han gør det godt langt henad vejen, men han bliver bare bange for kampen, og så tør han ikke dømme frispark. Det er det, man er træt af, siger Steinlein til TV3+.

I stedet for et frispark til FCM fik Brøndby et indkast, hvor bolden endte hos hjemmeholdets angriber Kamil Wilczek, der scorede til 3-1.

FCM-direktøren mener, at kampen var på vippen inden Brøndbys 3-1-mål i det 65. minut.

Dommeren erkendte efter kampen, at der manglede et frispark til Dal Hende.

- Som jeg vurderer på banen, så er det en nærkamp, hvor vi ikke vurderer, at der er frispark.

- Men det er da klart, at når jeg ser billederne, så er jeg ked af den handling, som Johan Larsson laver, for der mangler et frispark til Dal Hende, siger Mads-Kristoffer Kristoffersen til TV3+.

