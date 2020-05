USA's fodboldkvinder er chokerede, efter at krav om ligeløn er afvist. Diskriminationssag fortsætter dog.

En føderal dommer har afvist dele af et sagsanlæg om ligeløn og kønsdiskrimination fra det amerikanske kvindelandshold mod USA's fodboldforbund.

Beslutningen er truffet natten til lørdag dansk tid og betragtes som et stort nederlag for verdensmestrene.

I sagsanlægget blev der søgt erstatning hos forbundet U.S. Soccer Federation (USSF) for manglende betaling af 66 millioner dollar. Det svarer til knap 450 millioner kroner.

Men de dele af søgsmålet, som omhandler ulige lønvilkår i forhold til herrerne, er blevet afvist.

Dommeren mener at have set bevis for, at kvinderne har afvist et tilbud om at få en lønordning, som svarer til herrernes.

Dommer Gary Klauser, som arbejder ved en distriktsdomstol i Californien, afviser søgsmålet med følgende begrundelse:

- Historikken i forhandlingerne mellem de to parter viser, at kvindelandsholdet afviste et tilbud om at blive aflønnet under den samme pay-to-play-struktur som herrelandsholdet (...), står der i den 32 sider lange afgørelse.

Visse andre anklager vedrørende diskrimination fra forbundets side får dog lov at gå videre.

De handler blandt andet om ulige behandling i forhold til fly, hotelophold og medicinsk behandling.

En sag om disse forhold er sat til at begynde 16. juni.

Molly Levinson, talsmand for kvindelandsholdet, fortæller, at spillerne reagerede med måben på afgørelsen om ligeløn.

- Vi er chokerede og skuffede over dagens afgørelse, men vi vil ikke opgive vores hårde arbejde for ligeløn, siger Molly Levinson.

/ritzau/AFP