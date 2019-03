Hvedebrødsdagene var overraskende lange, lykkelige og succesrige, men nu ser hverdagene ud til at have ramt Ole Gunnar Solskjær.

»Jeg føler nok at tingene er i færd med at normalisere sig,« siger Premier League-eksperten Kasper Wikestad.

Den norske manager i Manchester United er for første gang, siden han afløste den fyrede Jose Mourinho i december, løbet ind i resultamæssig modgang.

To nederlag på stribe er det blevet til. I liga og cup. Nu venter en landsholdspause, inden sidste del af sæsonen, hvor klubben skal sikre sig Champions League-kvalifikation.

»Det er uhyre vigtigt, hvordan de svarer igen. De har et par utrolige vigtige kampe forude. Det er vigtigt, at at entusiasmen og alt det der ikke forsvinder. De må holde momentum, for det er ved at glippe,« siger Kasper Wikestad, der er Premier League-ekspert hos norsk TV 2.

Og hos norske VG udtrykkes der bekymring over den forfatning Manchester United-holdet viste sig at være i, da det i weekenden blev et FA Cup-nederlag til Wolverhampton (se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen).

»Det var måden, det skete på, som var lidt skræmmende. United havde ingenting at byde på. Solskjærs 19. kamp som chef - den sidste inden en pause på to uger - endte som den klart værste,« skriver Trond Johannessen i en klumme hos VG.

Han konkluderer også, at Ole Gunnar Solskjær 'har mistet lidt at kontrollen'.

Det sker efter en særdeles succesrig start på jobbet som Manchester United-manager, og som Trond Johannessen påpeger, så venter en virkeligafgørende fase forude.

»For første gang møder Ole Gunnar Solskjær modgang som United-chef. Nu har han landsholdspausen til at få styr på sagerne,« lyder det:

»For uden resultater er det lige meget, hvor ofte Solskær smiler, og det paradoksale er, at den enorme succes, han har haft, næsten kan blive en fjende. Han vandt og vandt og vandt, så faldet kan blive så meget dybere efterfølgende.«

Endnu er det ikke på plads, hvem der bliver nu permanent manager i Manchester United, selv om Ole Gunnar Solskjær virkede selvskrevet til jobbet for få uger siden, da PSG blev sendt overraskende ud i Champions League.

Som Trond Johannessen konstaterer:

»Gary Neville (tidligere Manchester United-legende, red.) har tippet, at nordmanden får managerjobbet permanent i løbet af de næste par uger. Det virker ikke helt så sandsynligt lige nu.«