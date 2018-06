Det var ikke meget, han blev sat på prøve i den sidste test, men når et mexicansk skud fra distancen endelig fik lov at slippe igennem var han sikkerheden selv. I Bjellands fraværd er hans rolle som igangsætter vokset, og der kunne det bekymre, at hans normalt så præcise udspark ikke alle sad i skabet. Men vi er i afdelingen for småting. Danmarks sidste skanse er VM-klar.

Karakter: 7

Har gennem hele kvalifikationen været en af Åge Hareides absolutte yndlinge, men måske kan selv et af de sikreste kort spille sig af. Han var ikke god mod Sverige, og mod Mexico var det endnu være. Dalsgaard var konsekvent udfordret af sin direkte modspiller og kom i højre side slet ikke med i offensiven, som han plejer. Han skal skynde sig at finde niveauet fra foråret.

Karakter: 4

Skulle i fraværet af Andreas Bjelland slå de lange diagonaler mod backer for fløjspillere, men afslørede desværre, hvorfor han ikke normalt har den tjans. Defensivt var han igen styrmanden i en bundsolid dansk forsvarskæde, der endnu engang holdt modstanderen væk fra mål endsige store chancer. Holder det, når det virkelig gælder, er fundamentet for til avancement fra puljen lagt.

Karakter: 7

Efter en indsats på det jævne mod Sverige, viste han sig mod Mexico endelig som en stærk erstatning fra Bjelland. Udviste den ro, der kendetegner ham, var sikker i sine indgreb og havde mod kampens afslutning endda overskud til at tage et raid fremad banen, som ledte tankerne tilbage på en ung Daniel Agger. I opspillet savner Danmark fortsat en venstrebenet stopper, men defensivt er det stærkt.

Karakter: 10

Han er med, fordi han er stærk defensivt og det understregede han mod Mexico. Til gengæld var han offensivt igen udfordret af at være højrebenet i venstre side. Med en fløjspiller foran sig, der elsker at gå ind i banen, skal han simpelthen kunne slå bedre indlæg med venstre ben, end det er tilfældet pt. Hjem og øv dig, Stryger. Vi skal have sukkerbolde i feltet om mindre end en uge.

Karakter: 7

Det var ikke fordi, han som sådan kostede noget, for fejl var der ikke mange af fra William Kvist. Men det var så sandelig heller ikke meget han bidragede med. Fordommen om, at han kun kan spille bagud, blev til fulde bekræftet, da han i anden halvleg to en spurt med bolden over 20 meter – mod eget mål. Den episode fik selv en scout fra en europæisk topklub, der ellers ikke må formodes at være til stede for at besigtige Kvist, til at himle og slå ud med armene.

Karakter: 4

Han skulle lige bruge ti minutter til at komme ind i kampen, men så fik troldmanden også gang i taktstokken. Både med bolderobringer, oplæg og skud fra distancen bekræftede han, hvorfor han ene mand er forskellen på om Danmark får succes eller ej ved VM. Faldt i perioder ud af kampen i anden halvleg, men fik alligevel sat trumf på med scoringen til 2-0.

Karakter: 10

Fik bevist hvorfor han er midtbanespiller og ikke angriber. I en ellers død periode af kampen brød han pludselig Mexicos opspil med et hidsigt pres og kom alene med målmanden, men i stedet for at sparke den køligt i kassen blev det til en forkølet afslutning lige i favnen på keeperen. Leverede generelt en solid indsats uden for alvor at gøre en forskel.

Karakter: 7

Indrømmet. Yussuf Poulsen lå efter de første 70 minutter ikke til en karakter, han kunne være bekendt at ringe hjem og fortælle sin mor om. Angriberen havde som altid løbet masser af meter i højt tempo, men ingen af dem havde bare tilnærmelsesvis været brugbare. Men hvad gør det, når man ud af det blå kan smaske bolden helt op i krogen. Alt er tilgivet, hvis bare han gør det samme om en lille uge.

Karakter: 7

Startede glimrende som Danmarks klart farligste mand. Havde stor hovedstødschance efter bare et minut og sendte angrebet efter Pione Sisto alene afsted. Fungerede siden som god opspilsstation og var særligt stærk i samspillet med Christian Eriksen, men endnu engang manglede det vigtigste: Målene. Derfor blev han taget ud i pausen til fordel for Kasper Dolberg, selvom han var angrebets mindst ringe.

Karakter: 7

En rædderlig indsats af den ellers så seværdige teknikker. Han prøvede og prøvede og prøvede med sine evindelige driblinger, men lykkedes ikke en eneste gang. Bevares, Mexico havde læst på lektien og satte konsekvent to mand på ham, men den opgave skal han kunne løse, hvis han skal blive et aktiv for Danmark til VM. Blev helt forståeligt pillet ud i pausen

Karakter: 00

SNIT: 6,4

Ser ud til at have lagt sig fast på en startopstilling og derfor må det bekymre, at den offensivt igen ikke blev forløst. Til gengæld fandt han løsninger med sine indskiftninger i pausen. Måske de har givet nordmanden lidt at tænke over de kommende dage.

Karakter: 7

INDSKIFTER: Martin Braithwaite (7) ind for Pione Sisto (46.), Kasper Dolberg (7) ind for Nicolai Jørgensen (46.), Lasse Schöne (4) ind for Thomas Delaney (62.), Lukas Lerager (4) ind for William Kvist (62.), Viktor Fischer (UB) ind for Yussuf Poulsen (82.), Michael Krohn-Dehli (UB) ind for Christian Eriksen (90.)