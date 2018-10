Åge Hareide er tilbage, hvor det hele startede.

For det var på MCH Arena, hvor Danmark tirsdag aften møder Østrig, at den norske træner for første gang stod i spidsen for landsholdet.

I to et halvt år har han haft de rød-hvide tøjler, og det er meget få kampe, Danmark har tabt.

»Resultatmæssigt har det været rigtig godt og mere end godkendt. Det er egentlig det vigtigste. Vi kom med til en slutrunde, og det var vi jo ikke de foregående år,« siger Mikkel Bischoff, der er fodboldekspert hos Discovery Networks til B.T. Sport.

Fakta Hareides tid i tal Er forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer ikke talt med, ser det således ud for Åge Hareide: Antal sejre: 14 Antal uafgjorte: 12* Antal nederlag: 3** Sidste tabte kamp: 11. oktober 2016 (Montenegro vandt med 1-0 i Telia Parken) *Kroatien-kampen ved VM er talt med her.

**Venskabskampen mod Slovakiet, hvor et vikarlandshold spillede, er ikke talt med her.

Statistikken tæller 14 sejre, 12 uafgjorte kampe – hvis opgøret mod Kroatien under VM tælles med her – og blot tre nederlag er det blevet til med Åge Hareide i spidsen.

Det betyder dog ikke, at Danmark har været forrygende på alle parametre.

»Spillemæssigt synes jeg ikke, nogen er vokset specielt meget ud over Christian Eriksen, der er vokset meget under ham, og måske Thomas Delaney,« mener Mikkel Bischoff, der også roser Mathias Zanka Jørgensen for at have grebet chancen.

Det er dog alligevel to år siden, at Danmark sidst tabte en kamp under Åge Hareide– VM-kampen mod Kroatien tæller landstræneren ikke som et nederlag.

Mathias "Zanka" Jørgensen har for alvor spillet sig ind i varmen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mathias "Zanka" Jørgensen har for alvor spillet sig ind i varmen. Foto: Henning Bagger

»Det er næsten det samme, som hvis man spiller meget på odds. De siger også, at en uafgjort efter 90 minutter ikke er en tabt kamp, hvis du taber på straffespark eller forlænget spilletid. Jeg tror, det er sådan, de tænker og den bedste måde at vinkle det på. Bundlinjen er – og det kan ingen løbe fra – at vi røg ud. For at ryge ud skal man tabe en kamp, men jeg kan godt forstå, at de vinkler det sådan, at de over 90 minutter ikke har tabt. Det er også sindssygt imponerende for en lille nation som os,« siger Mikkel Bischoff.

Dog er der også punkter, hvor fodboldeksperten kan se klare muligheder for forbedring.

Større dominans i kampene er en af de ting, der gerne skal komme. For defensiven er stærk, men Mikkel Bischoff savner, at der sker noget mere offensivt.

»Både underholdningen men også at vi har flere idéer frem ad banen og skaber noget mere, hvis man skulle udvikle det mere. At vi har spillere, der kan noget af det uventede. Der er nogle af dem, der er udeladt, som kan det. Durmisi ville kunne spille godt på venstre back og bidrage mere frem ad banen. Det ville måske koste den anden vej. Wass kunne pynte, Pierre-Emile kunne også. Men spørgsmålet er, om Hareide føler, det går ud over stabiliteten på holdet,« siger Mikkel Bischoff.

Pierre Emile Højbjerg er igen tilbage på landsholdet efter to år. Foto: Henning Bagger Vis mere Pierre Emile Højbjerg er igen tilbage på landsholdet efter to år. Foto: Henning Bagger

Netop stabilitet har været et nøgleord. Ikke blot på banen men også i forhold til de spillere, Åge Hareide har valgt.

Det er tydeligt, at normanden ønsker at bruge den samme stamme. Noget, der i og for sig fungerer, men ’sprælske’ spillere kan stadig mangle, mener Mikkel Bischoff.

»Det er gået lidt ud over kvaliteten, og vi mangler lidt fra nogle af de spillere, der kan bringe noget andet. Vi skal heller ikke undervurdere – og det er så en anden side af det – at han har følt, nogle af spillerne har skabt problemer for ham i gruppen. Der prioriterer Hareide måske bare gruppen højere end at kunne håndtere individuelle særheder,« siger Mikkel Bischoff.

Åge Hareide har ikke lagt skjul på, at en spiller som Pierre-Emile Højbjerg har været udeladt et par år, fordi han ifølge den norske træner spillede for meget for sig selv.

Christian Eriksen er ikke med landsholdet i denne omgang, da han er skadet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen er ikke med landsholdet i denne omgang, da han er skadet. Foto: Liselotte Sabroe

Men burde Åge Hareide prioritere anderledes bare af og til og vælge spillere som ham alligevel?

»Vi kan jo ikke sige det, når resultaterne har været så fine, som de har været, men de allerbedste trænere kan både håndtere at skabe en stærk gruppe, og så kan de håndtere at banke egoer på plads og få dem til at fungere for holdet og makke ret. Hvis han kunne lykkes med begge ting – han lykkes med det med at skabe en stærk gruppe – havde han fået topkarakter på alle parametre,« siger Mikkel Bischoff.

Én spiller der oftest er garanteret at være med, er Christian Eriksen, som lige nu er ude med en skade. Han var savnet mod Irland, men spørgsmålet er, om Danmark er blevet for afhængige af at have ham med?

»Over enkelte kampe ved jeg ikke, men manglede vi ham et halvt år med vigtige kampe, er vi blevet for afhængige af ham. Det er ikke fordi, han dominerer kampe fra ende til anden, men det er ham, der afgør stort set alle kampe, og som de kigger efter hele tiden. Vi er ikke blevet for afhængige af ham, men vi er blevet meget afhængige af ham,« siger Mikkel Bischoff.