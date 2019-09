Klubberne har ti dage til at appellere beslutning om, at Cardiff skal betale 45 millioner for Emiliano Sala.

Fodboldklubben Cardiff skal betale seks millioner euro svarende til 45 millioner kroner for Emiliano Sala, der i januar omkom i en flyulykke på vej til den walisiske by.

Det har Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) Players’ Status Committee afgjort.

Af afgørelsen, som Fifa har lagt ud på sin hjemmeside, fremgår det, at beløbet dækker over den første rate af det beløb, Sala skulle have kostet.

Emiliano Sala blev i januar købt som Cardiffs dyreste spiller nogensinde. Dengang var klubberne enige om en pris på 17 millioner euro - cirka 126 millioner kroner

Men Sala omkom på tragisk vis i et flystyrt, da han få dage senere var om bord på et mindre fly, der styrtede ned i Den Engelske Kanal 21. januar.

Først 8. februar fandt et eftersøgningshold fodboldspillerens lig. Lige siden har Cardiff, der i sommer rykkede ned fra Premier League til Championship, og Nantes været uenige om betalingen.

I slutningen af august slog Fifa så i bordet og bad parterne om at nå til enighed. Ellers ville forbundet beslutte prisen og omstændighederne for betalingen, skrev AFP.

Fifa skriver mandag i sin afgørelse, at klubberne på grund af transfertvistens helt særlige og tragiske omstændigheder ikke skal betale sagens omkostninger.

Både Cardiff og Nantes har ti dage til at anmode om en kopi af afgørelsen og tage stilling til, om den skal appelleres.

Bliver sagen appelleret, skal den behandles af Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som ligger i Lausanne i Schweiz.

/ritzau/