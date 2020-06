Der er netop faldet dom i sagen mod fup-fodboldspilleren Bernio Verhagen.

Ved Retten i Viborg er hollænderen blevet idømt en fængselsstraf på et år og tre måneder for vold mod sin chilenske ekskæreste.

Samtidig frifindes 26-årige Verhagen for voldtægt.

»Helt overordnet har vi fundet dig skyldig i samtlige forhold. Bortset forholdet om voldtægt,« sagde dommer Jacob Svenning Jønsson ved domsafgsigelsen.

Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forhold sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler.

Verhagen var tiltalt for 11 forskellige forhold om vold, ulovlig tvang, trusler, røveri og voldtægt. Anklageren havde på forhånd krævet mindst tre år og ni måneders fængsel, men Bernio Verhagen slipper altså med en mildere straf.

Verhagen har været varetægtsfængslet siden 27. november sidste år. Han blev anholdt efter en episode i en kiosk i Viborg, hvor han kom i klammeri med ekskæresten.

Bernio Verhagen kom til Danmark sammen med kvinden 22. oktober, fordi han havde skrevet kontrakt med 1. divisionsklubben Viborg FF.

Men Verhagen blev taget ud af Viborg-truppen efter den første træning. Hans evner på grønsværen levede ikke op til forventningerne hos klubben.

Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen.

Viborg FF mener, at klubben er blevet udsat for snyd og bedrag i forbindelse med kontrakten med Verhagen. Og klubben har anmeldt sagen til Midt- og Vestjyllands Politi.

En ny sag mod Bernio Verhagen, som nu anklages for bedrageri og dokumentfalsk, er berammet til 18. august.

Verhagens advokat, Lars Thousig, oplyser, at Bernio Verhagen modtager dommen for voldsforholdene.

Han argumenterer nu for, at Bernio Verhagen skal løslades, indtil han kan blive indkaldt til afsoning.

Anklageren mener derimod, at Verhagen fortsat skal være varetægtsfængslet, da der er risiko for, at han ellers flygter og ikke kan møde op 18. august.

Det spørgsmål skal dommeren nu tage stilling til.

