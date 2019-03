»Mor, far, Freja og mig - vi er lige bag dig.«

Sådan lød det fra Kasper Dolbergs søster, Kristina, i en telefonsvarerbesked.

Beskeden blev indtalt, inden Ajax stødte sammen med Real Madrid i returkampen i ottendedelsfinalen i Champions League tirsdag aften. Udover Kasper Dolberg modtog også Hakim Ziyech og Donny van de Beek rørende beskeder fra venner og familie, hvilket Ajax publicerede i en video på Twitter.

Der herskede altså ingen tvivl om, hvor meget kampen mod Real Madrid på Bernabeu betød for Ajax, venner og familie.

»Vi er meget, meget spændte på dine vegne herhjemme, og jeg kan tydeligt huske, da du flyttede til Amsterdam. Det her er jo præcis en af grundene til, at du flyttede derned. Det var virkelig for at spille sådan nogle store kampe. Det er jo de øjeblikke, du virkelig skal nyde og vide, at jeg savner dig hver eneste dag. Men du gør det her for din drøm, og det betyder også meget for mig,« sagde Kristina Dolberg i telefonsvaren.

Sensationelt vandt Ajax som bekendt kampen 4-1 og cementerede dermed avancement til kvartfinalen i Champions League ved at slå mægtige Real Madrid ud.

Efterfølgende har Kasper Dolberg udtalt sig om den rørende og personlige hilsen.

»Det var en overraskelse, og det var meget specielt at høre sådanne smukke ord. Kampen mod Real Madrid var noget særligt for mig, men også for min familie i Danmark. Og så giver sådan et telefonopkald dig noget ekstra,« siger Kasper Dolberg til det De Telegraaf.

Kasper Dolberg og Sergio Ramos under det første Champions League-møde mellem Ajax og Real Madrid. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Kasper Dolberg og Sergio Ramos under det første Champions League-møde mellem Ajax og Real Madrid. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Det var en utrolig uge. Vi vandt over Real Madrid, og særligt måden, vi gjorde det på, var imponerende,« lyder det videre fra Kasper Dolberg.

Kasper Dolberg indledte returkampen på bænken, men blev skiftet ind i det 75. minut.

Her var han stærkt målsøgende og med til at holde 4-1-føringen ved lige.

Hvem Ajax skal møde i kvartfinalen, er endnu ikke på plads. Det afgøres ved en lodtrækning den 15. marts, når de resterende ottendedelsfinaler i Champions League er færdigspillet.