Kasper Dolbergs navn er for alvor kommet på verdenskortet.

Desværre - set med fodboldbriller - er det ikke for præstationerne på banen. I hvert fald ikke i disse dage.

Det er i stedet den opsigtsvækkende sag om landsholdsstjernens ur, der får stor opmærksomhed, og det er ikke blot i Danmark og Frankrig.

Den danske Nice-angriber fik stjålet sit ur fra klubbens omklædningsrum, og torsdag indrømmede Dolbergs holdkammerat, 18-årige Lamine Diaby-Fadiga, at han stod bag.

Kasper Dolberg har allerede scoret sit første mål for Nice. Foto: YANN COATSALIOU Vis mere Kasper Dolberg har allerede scoret sit første mål for Nice. Foto: YANN COATSALIOU

En sag, som rigtig mange udenlandske medier har opsnappet. Blandt andet bliver der skrevet flittigt om den i England, hvor blandt andre The Sun og Daily Mail har den på deres hjemmeside.

'Han har allerede åbnet målkontoen for holdet, men vil uden tvivl have svar omkring tyveriet og have, at klubben reagerer,' skriver sidstnævnte blandt andet.

Også i Skandinavien er Dolberg på dagsordenen hos blandt andet svenske Aftonbladet, mens andre europæiske medier som hollandske De Telegraaf, spanske Marca og AS - også fra Spanien - ligeledes har bemærket den usædvanlige sag.

Historien er også nået over på den anden side af Atlanterhavet, hvor der bliver skrevet om den i blandt andet Guatemala, Chile, og Argentina.

Angrebstalentet Lamine Diaby-Fadiga har angiveligt undskyldt over for Nice-træner Patrick Vieira og overfor Dolberg. Det vakte international opsigt, da Kasper Dolberg fredag gik til politiet og anmeldte et stjålet ur til en værdi på op mod en halv million kroner.

Uret var forsvundet fra Nices omklædningsrum mandagen forinden, og det vides endnu ikke, hvad straffen bliver.

Lamine Diaby-Fadiga har repræsenteret flere franske U-landshold, og betragtes som Nices måske største egenproducerede talent i 10 år, men risikerer nu at blive fyret fra den sydfranske klub.

21-årige Dolberg, som i sommer skiftede fra Ajax Amsterdam til Nice for 150 millioner kroner, scorede i lørdags, dagen efter at han anmeldte tyveriet til politiet, sit første mål for Nice, som hjemme vandt 2-1 over Dijon.