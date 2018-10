Den danske angrebskomet Kasper Dolberg er tilbage i målform efter en lang perioder med skader, som har taget hårdt på den 21-årige Ajax Amsterdam-angriber.

»Ofte måtte jeg bare væk hjemmefra for ikke at bruge for meget tid på at tænke på, hvor irriterende situationen var,« fortæller den danske landsholdsspiller i et stort interview med den hollandske avis De Telegraaf.

»I stedet tog jeg ud i byen og fik en kop kaffe, gik en tur, hvad som helst, så længe jeg ikke bare skulle sidde derhjemme,« uddyber Dolberg, som i morgen skal lede den hollandske storklubs angreb mod rivalerne fra Feyenoord.

Kasper Dolberg fik sit helt store gennembrud i 2017-sæsonen, hvor han i en alder af 18 år etablerede sig på Ajax Amsterdams førstehold, hvilket kastede interesse af sig fra nogle af Europas største klubber.

Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Vis mere Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Den efterfølgende sæson blev dog ødelagt af skader blandt andet i foden. Alligevel fik han kæmpet sig med i Danmarks VM-trup til sommerens slutrunde i Rusland. Her blev det til et enkelt indhop for Dolberg.

Efter VM havde angriberen set frem til at komme tilbage til Ajax Amsterdam efter en kort ferie for at træne og spille sig i endnu bedre form, så han igen kunne ramme samme niveau som før skadesproblemerne.

Men til en træning i slutningen af juli, få dagen inden sæsonens første kamp, gik det galt igen.

»Det var bogstaveligt talt efter det sidste spark til træning, at jeg pludselig mærkede smerten,« siger Dolberg, som blev ramt af en forstrækning i en muskel i maveregionen.

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER

»Jeg følte mig skarp efter VM, og jeg så fem mod den nye sæson. Jeg var lettet over, at jeg var kommet mig over min fodskade, og ville vise alle den rigtige Kasper Dolberg,« siger han:

»Så nedturen efter maveskaden var værre end ved den første skade. For jeg havde givet alt for at komme stærkt tilbage, og var slet ikke forberedt på at skulle sidde ude igen.«

I stedet for afgørende kampe i Champions League-kvalifikationen og de første ligakampe stod den nu på mere skadespleje og genoptræning for den sultne danske angriber.

»Jeg trænede hver dag, nogen gange også når alle andre havde forladt træningscentret. Det var nemmere, når mine holdkammerater var der, så følte jeg mig ikke så alene og mere som en del af gruppen, og man kunne sludre lidt med de andre. Men det var da også hårdt at se mine holdkammerater gøre det, jeg brændte så meget efter: At spille fodbold. Det var kedeligt at træne alene med fysioterapeuten, men jeg var nødt til at forblive positiv, uanset hvor hårdt det var.«

Kasper Dolberg har forlænger sin aftale med Ajax Amsterdam. Vis mere Kasper Dolberg har forlænger sin aftale med Ajax Amsterdam.

Voel-knægten Dolberg kom til Ajax Amsterdam som 17-årig i 2015, hvor han blev købt i Silkeborg IF. Han debuterede i den rød-hvide Ajax-trøje i juli 2016. Siden er det blevet til 86 kampe og 36 mål for storklubben, som han spillede Europa League-finale for i 2017.

I sidste uge forlængede Dolberg sin kontrakt med den hollandske storklub, så den nu løber frem til 2022.

I morgen gælder det ’de Klassieker’-braget mod Feyenoord – Dolbergs først af slagsen på hjemmebane. Hidtil har han kun gode oplevelser med Feyenord med tre mål i to kampe.

»Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til det. Det er første gang, jeg skal møde Feyenoord på hjemmebane. Nu vil fansene være med mig, så det gør det nemmere,« siger Dolberg, som i denne sæson er noteret for tre ligamål.