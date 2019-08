Så har Kasper Dolberg fået ny klub.

Den danske landsholdsangriber skifter Holland ud med Frankrig, hvor han skal spille for Nice.

Det bekræfter klubben på Twitter, hvor de har delt en video af en masse klip fra klubben.

Til sidst i den kommer Kasper Dolberg så frem med en Nice-trøje.

'Det er det, det er. En familie,' siger Kasper Dolberg med et smil.

Også danskerens nu tidligere klub, Ajax Amsterdam, bekræfter også aftalen i et opslag på Twitter, hvor de skriver, at den franske klub skal nyde danskeren.

'Isen i dine blodårer varmede os alle. Tak Kasper. Held og lykke i Frankrig,' skriver den hollandske klub som afskedshilsen.

Det var forventet, at klubben ville præsentere den danske landsholdsangriber inden længe, og onsdag blev han spottet på den franske klubs tribune, da klubben i Ligue 1 mødte Marseille. Onsdag var danskeren ifølge flere medier igennem det obligatoriske lægetjek, og nu er handlen altså officiel.

Allerede i midten af august fortalte Ajax Amsterdam meget ærligt, at Kasper Dolberg var i gang med at tale med andre klubber. Hvilke kunne de ikke oplyse, men allerede her blev Nice - og tyske Hoffenheim - nævnt som bejlere til den 21-årige silkeborgenser.

La famille & s’agrandit #MonGymMaFamille pic.twitter.com/vRydw4Lj0t — OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2019

