Kasper Dolberg så til med et Nice-halstørklæde på, da homofobiske sange stjal billedet i Nice-nederlag.

Mens Ajax kæmpede for at sikre Champions League i denne sæson, sad klubbens danske angriber, Kasper Dolberg, i Nice og så fodbold onsdag aften.

Iført et Nice-halstørklæde - ifølge en video på tv3sport.dk - kunne danskeren iagttage Nice tabe 1-2 hjemme mod Marseille i Ligue 1.

Resultatet blev dog overskygget af dramatik, da spillerne på et tidspunkt måtte forlade banen i første halvleg ifølge AFP.

Efter 28 minutter blev kampen således stoppet af dommeren, da det føg med homofobiske tilråb på lægterne rettet både mod Marseille og ligaen, som det seneste har arbejdet for at komme den slags tilråb til livs i fransk fodbold.

Spillerne måtte vente i ti minutter i spillertunnelen, inden opgøret kunne genoptages.

Ifølge AFP var det de mest hardcore Nice-fans, der stod bag smædesangene, og der skulle blandt andet være råbt, "Marseille er en flok bøsser".

Dario Benedetto scorede for gæsterne i det 31. minut, inden Wylan Cyprien udlignede på et straffespark i anden halvleg for Nice.

Dimitri Payet sikrede Marseille sejren med sit mål et kvarter før tid.

Kasper Dolberg var ifølge flere medier onsdag igennem et lægetjek i den franske klub, og et skifte fra Ajax til Nice er blevet beskrevet de senere dage for den 21-årige dansker.

Nice har efter tre ligakampe seks point på femtepladsen i rækken.

/ritzau/