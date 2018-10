Det danske U21-landshold kvalificerede sig tirsdag til EM i 2019. Allerede nu starter arbejdet frem mod slutrunden – og det med næsten for mange spillere om buddet.

40-45 spillere. Så mange har Niels Frederiksen på blokken, inden han op mod næste års U21-EM i Italien og San Marino skal barbere truppen ned. Og det er spillere fra prominente, europæiske storklubber, han kan vælge mellem.

»Det er lidt af et luksusproblem. Men det er også et dansk landshold, vi snakker om. Vi skal have den her konkurrence på pladserne. Og selv med de sygdomme og afbud, vi har været ramt af på det seneste, har de nye spillere gjort det fortrinligt,« siger Niels Frederiksen til B.T. Sport.

Derfor bliver det også svært for den danske U21-landsholdstræner at vælge, hvem der egentlig skal med til slutrunden, der starter 16. juni næste år.

Både Kasper Dolberg og Andreas Christensen var med A-landsholdet til VM i Rusland. Alligevel er de to spilberettiget til næste års U21-slutrunde. Foto: GLEB GARANICH Vis mere Både Kasper Dolberg og Andreas Christensen var med A-landsholdet til VM i Rusland. Alligevel er de to spilberettiget til næste års U21-slutrunde. Foto: GLEB GARANICH

Det er blandt andet klubber som Dortmund, Ajax, Huddersfield og Celta Vigo, Niels Frederiksen over de næste otte måneder skal vende sit blik mod. Og potentielt også Chelsea. For landstræneren har nemlig muligheder for at vælge spillere som Andreas Christensen, der ellers ikke har spillet i kvalifikationen.

»Det er virkelig en alder, hvor der sker meget. Nogle blomstrer lige pludselig, mens andre kan gå helt i stå. Så en faktor som spilletid kommer også til at spille ind. Men som udgangspunkt står de spillere, der var med i kvalifikationen godt,« siger Niels Frederiksen, der dog ikke vil afvis, at der bliver plads til spillere, der ikke har fået spilletid i kvalifikationen.

Du har mulighed for at vælge spillere, der slet ikke har fået – eller kun har fået meget lidt – spilletid i kvalifikationen. Det er svært ikke at tænke på spillere som Kasper Dolberg og Andreas Christensen – har du været i kontakt med dem?

»Nu har vi lige kvalificeret os, så jeg har ikke snakket med nogen endnu. Men mit job er selvfølgelig at stille det stærkeste hold – så jeg vælger blandt alle de spillere, der har et rødbedefarvet pas og den rette alder,« siger den 47-årige træner.

DRØMMEOPSTILLINGEN

Videre fra gruppen

Der er endnu ikke fastlagt et sportsligt mål for slutrunden næste år. Først i november trækkes der lod til gruppespillet – og herefter skal der tales egentlig målsætning. Men videre fra gruppen skal man.

»Vi tager først og fremmest afsted med en ambition om at gå videre fra gruppen – men selvfølgelig går vi efter at vinde det hele, det er klart. Jeg kan dog godt afsløre, at vi ikke er topfavoritter til at vinde det hele,« siger han.

Lykkes det at gå videre, er det allerede en forbedring af resultatet fra slutrunden i 2017. Dengang røg Danmark ud i gruppespillet til Tyskland og Italien. Næste år består holdet dog af spillere med ’bedre individuelle kvaliteter og et højere topniveau’ – ja muligvis det stærkeste U21-landshold nogensinde, lød det i går aftes fra, Flemming Berg, der talentchef i DBU, til Ritzau.

U21-landstræner Niels Frederiksen mener dog, det er svært at sammenligne de to hold.

»Holdet til den kommende slutrunde består rigtigt nok af flere individualister og profiler på store, prominente adresser. Ved slutrunden i Polen i 2017 var det mere et kollektiv. Det er også en afvejning, jeg skal lave – for de 11 bedste spillere giver ikke altid det bedste hold.«

Her er holdets styrker Defensiven: Der er masser offensive profiler på det danske U21-landshold. Men det er specielt defensiven, Niels Frederiksen fremhæver som holdets store styrke. Gennem kvalifikationen har det været en betonmur, der kun har lukket otte mål ind i 10 opgør. I de seneste fire kampe er der kun lukket ét ind, og det var et straffespark. Midtbanen: Philip Biling og Mathias Jensen. Det er svært at ønske sig en bedre midtbane. Billing kan begge veje, og Mathias Jensen er drivkraften bag offensiven. Niels Frederiksen er da også slemt tilfreds med de to midtbanemænd, som han kalder 'dominerende og bundsolide'. Angrebet: Hvis ikke Niels Frederiksen niver sig i armen, når han ser, hvem han har til rådighed i angrebet, er der noget galt. Robert Skov, Mikkel Duelund, Jacob Bruun Larsen, Marcus Ingvartsen, Andreas Skov Olsen og Kasper Dolberg. Det er jo sindssygt! Det er nogle af de individualister, som Niels Frederiksen mener, når han siger, at holdet har spillere på de dyre adresser. De kan alle sætte deres direkte oppasser - og så skal de ikke bruge mange chancer på at score.

Sammenhold

Indtil videre har landstræneren formået at sætte et hold sammen, der har leveret på banen. Men en af holdets styrker er også, at det er en trup, der kan mere end bare spille fodbold.

»Det er en rigtig god gruppe, vi har fået samlet. De har det rigtigt godt med hinanden uden for banen. Og jeg kan love dig for, at de allerede nu glæder sig til, at de skal samles næste gang«.

Derfor var landstræneren heller ikke for alvor nervøs forud for tirsdagens kamp mod Færøerne, hvor det krævede en sejr at sende holdet til EM. For selvom det undervejs blev lige spændende nok i kapløbet mod gruppens anden favorit Polen, viste holdet en god rygrad.

Over de næste otte måneder kan den blive styrket yderligere, når der bliver mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende.

DEN REALISTISKE OPSTILLING

Nu skal der nemlig planlægges og sammensættes et program op mod slutrunden. Det er både træningsmodstandere, landsholdslejren i marts – og så måske en træningslejr i januar, der kan finjustere truppen fuldstændig.

På samme måder kigger Niels Frederiksen også lige nu på, hvor holdet skal have ’basecamp’ i Italien, når de næste år skal forsøge at hente dansk metal ved U21-EM.