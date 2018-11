Kasper Dolberg parkerer sin rolige side, når han går ind på fodboldbanen, hvor modstanderne gerne må slå sig.

Uden for banen er han altid rolig og fattet. Næsten så rolig, at han stikker lidt ud i nutidens topfodbold.

Men når landsholdsangriberen Kasper Dolberg træder ind på græsset, er de afslappede manerer fra midtjyske Voel lagt på hylden. Modstanderne skal mærke, hvem de spiller imod.

- Jeg er ikke en, der går og passer på mine modspillere. Man skal sætte sig igennem en gang i mellem.

- Jeg har ikke til hensigt at gøre noget ondt ved nogen, men man må gerne slå sig, når man spiller over for mig, siger Kasper Dolberg.

Han understreger, at man som spiller skal finde en balance mellem at gå til den og samtidig holde sig inden for reglerne.

- Jeg tror ikke, at det ville ligge til min personlighed, hvis jeg bevidst var en meget hård spiller. Jeg prøver heller ikke at irritere eller provokere nogen.

- Men det er fodbold, og der er gang i kampene, fansene og os alle sammen, så man kan ikke sige, at jeg er lige så rolig, når jeg spiller fodbold, som jeg er ellers, siger Kasper Dolberg.

Han har blot fået to gule kort i seniorkarrieren. Nummer to fik han fredag aften, da Danmark slog Wales med 2-1 i Cardiff.

Her sendte han Ethan Ampadu ud i banden i kampens slutfase. Wales-træner Ryan Giggs kaldte det for en ufin tackling, og Dolberg medgiver da også, at han kom lidt for sent, men det var ikke hensigten at lave en hård tackling.

Og så tager han det afslappet, at han efterfølgende var udsat for en hævnakt.

- I første omgang kom jeg for sent ind i tacklingen på ham. Jeg kom i fuld fart, så det kom til at se meget voldsomt ud, for han fløj ind i banden, og det gjorde ondt på ham.

- Det var ikke med nogen ond hensigt, at jeg gik ind i tacklingen, jeg kom bare for sent, og det så lidt kejtet ud. Så fik jeg igen lige bagefter, da jeg fik ham i nakken. Sådan er det i fodbold.

- Jeg synes, der er en hårfin balance mellem at gå til den og gå over grænsen.

- Nogle gange går man over grænsen, og nogle gør det oftere end andre, men der er forskel på, om det er med ond hensigt, eller det er dårlig timing, siger Kasper Dolberg.

/ritzau/