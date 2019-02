Det kunne have set så godt ud.

Men det gjorde det ikke, da Kasper Dolberg missede en gylden mulighed for at blive helten for Ajax onsdag aften mod Real Madrid.

Ajax, der tabte 1-2 til det spanske hold i Champions League, var bagud, da Kasper Dolberg i overtiden fik en oplagt mulighed for at udligne til 2-2 og dermed øge det hollandske holds chancer i returopgøret.

Men i stedet for at score faldt han mere eller mindre over sine egne fødder.



»Den skal han sparke ind. Der er ikke noget at diskutere,« lød den klare dom fra Preben Elkjær i TV3's Champions League-studie efter opgøret.

Og hvorfor missede Kasper Dolberg dog også sådan en oplagt mulighed? Det havde Peter Grønborg sit eget bud på.

»En angriber med stor selvtillid var måske ikke faldet,« lød dommen fra studieværten, da Dolbergs gyldne mulighed blev diskuteret.

Ajax møder Real Madrid på udebane i returopgøret den 5. marts.