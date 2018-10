Kasper Dolberg er igen begyndt at score mål for Ajax, og landstræner Åge Hareide bekræftede mandag, at den unge angriber kommer på banen i mindst én af de forestående landskampe.

»Uanset hvad, så kommer han på banen. Hvordan vi gør det, må vi se, men han skal nok komme på banen,« bekræfter han mandag i MCH Arena i Herning, byen, hvor landsholdet holder til, før de flyver til Irland senere på ugen.

Kasper Dolberg selv er også glad for at være i form igen, fortæller han til B.T. Sport.

»Det betyder meget (at være en del af landsholdet,red). Det er en følelse af stolthed. Det er noget specielt.«

Kasper Dolberg ved fodboldlandsholdets pressemøde og træning på MCH Arena i Herning, mandag 8. oktober 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Kasper Dolberg ved fodboldlandsholdets pressemøde og træning på MCH Arena i Herning, mandag 8. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

Skal du bevise dig selv på ny efter sidste sæson og forskellige skader?

»Jeg skal bevise mig selv hver dag. Jeg ved ikke, om jeg vil sige det sådan, men selvfølgelig skal jeg bevise noget.«

Nu har Åge sagt, at du i hvert fald får spilletid i mindst en kamp. Nicolai Jørgensen er ikke med. Er du klar til at tage den plads fast?

»Ja, selvfølgelig. Det er lettere sagt end gjort, men hvis jeg får chancen, gør jeg mit bedste for at få pladsen.«

Kasper Dolberg har trods sine kun 21 år allerede spillet flere sæsoner som angriber i Ajax. Han tror på, at han kan gøre en foskel for Danmark i de kommende kampe.

»Jeg håber at score mål, det er en angribers job. Udover det vil jeg hjælpe holdet med at vinde nogle kampe,« siger han til B.T. Sport.

Landstræner Åge Hareide har flere gange rost Dolberg, og den tidligere Silkeborg-spiller fortæller, at nordmanden er 'rar':

»Jeg tror, alle er meget tilfredse med Åge. Han er meget snakkesalig og rar og så videre. Jeg tror, jeg har det som alle andre her: Der er et godt forhold til Åge.«