Kasper Dolberg skal være far for første gang.

Endda til tvillinger.

Det afslører han og kæresten, Lærke Julie Tranberg, på Instagram.

'Tre elskede', skriver Dolberg, mens landsholdsspillerens kæreste også deler den glædelige nyhed på sin profil.

'To kærlighedsbørn i min mave,' skriver Lærke Julie Tranberg.

25-årige Kasper Dolberg, der fik sit gennembrud i Ajax Amsterdam, har i denne sæson været på leje fra Nice til Hoffenheim.

Det har dog langt fra været den store succes i det tyske for Dolberg, der var småskadet, da han kom til klubben.

Senest var han heller ikke en del af Kasper Hjulmands udvalgte landsholdsspillere, der spillede to EM-kvalifikationskampe mod Nordirland og Slovenien.

Til gengæld kører det for danskeren uden for banen, og nu kan han altså se frem til et sæt tvillinger, der sandsynligvis kommer til verden i Frankrig.

Dolberg er nemlig på kontrakt i sydfranske Nice indtil næste sommer.