Bundesligaen vender tilbage 9. maj, og det kan blive med et særsyn.

Lækkede dokumenter fra det tyske beskæftigelsesministerium viser, at der er et krav om, at alle spillere og dommere på banen skal være iført masker, der skal sidde så tætte, at de ikke vil ryge nemt af ved nærkampe.

Det beretter Der Spiegel.

Samtidig forlyder det, at kampene vil blive stoppet senest hvert 15. minut for at skifte maskerne ud, da de grundet den hurtige vejrtrækning hurtigt vil blive 'ubruelige'.

Dortmund og de andre klubber skal iføre deres spillere masker. Foto: INA FASSBENDER

Under disse spilstop skal spillerne og dommerne være minimum halvanden meter fra hinanden.

I det hele taget skal al unødvendig kontakt med hinanden undgås, og derfor har dommerne fået at vide, at de skal skride til handling, hvis der eksempelvis bliver jublet på en måde, hvor der er kropskontakt.

Og inden der overhovedet kommer til at blive spillet bold igen i Tyskland, skal alle 1.100 spillere i de rækker, der skal spilles i, blive testet for coronavirus.

I første omgang skal tiltagene afprøves 9. maj, og derefter vil man sætte sig ned og vurdere, om det har været en succes eller ej.