Siger man VM i fodbold, siger man også tusindvis af feststemte fans og øl. Masser af øl!

Bare ikke i Qatar, når det i forvejen kontroversielle VM går løs for forventeligt 1,2 millioner fans i ørkenstaten til november.

For her bliver det nemlig ikke muligt - vi gentager, det bliver IKKE muligt - at skylle fodboldkampene ned med øl på de otte VM-stadioner, som ventes at blive total alkoholfri.

Det rapporterer Reuters-journalisten Ossian Shine, som har mere dårligt nyt, hvis man har planer om at tage til Qatar for at støtte sit land, og godt kan lide at drikke en øl eller 10 i den forbindelse.

Generelt bliver det ganske begrænset, hvad fodboldfans kan få af adgang til øl i forbindelse med VM-kampene på stadion og i de fanzoner, som skal etableres i ørkenstaten i forbindelse med slutrunden, melder Reuters.

»Qatars VM-stadioner bliver alkoholfri, ølsalg vil kun foregå uden for stadion før og efter enkelte kampe, fortæller kilder til Reuters med kendskab til planerne for fodboldturneringen,« skriver Ossian Shine på Twitter.

I artiklen på Reuters, som han har skrevet, står der også, at dokumenter beskriver, at den største fanzonen i Doha, en seks kilometer lang strækning, hvor man vil huse op mod 70.000 fans ad gangen, bliver alkoholfri. I stedet bliver fodboldfansene spist af med en 'familievenlig' atmosfære og festivalstemning.

Der vil dog være enkelte andre fanzoner, hvor der i et begrænset tidsrum vil være muligt at købe og indtage alkohol, ligesom man vil etablere et stort indhegnet område et sted i Doha med plads til 10.000 fans, hvor der vil være 'technomusik og alkohol'.

»Det kommer ikke bag på mig. Det var nogle af de scenarier, man kunne forvente,« siger Claus Amondsen, som er medlem af Dansk Boldspil Unions fanråd og tidligere formand for organisationen De Danske Roligans.

»Øl-forbuddet på stadion kan til nøds man leve med. Man kan godt holde en fest før kampen - og så gå ind på stadion. Men det er da ærgerligt, hvis der ikke er et godt fanområde. Det er vigtigt, for der kan fansene mødes inden kampen og hygge sig,« siger den mangeårige roligan, som selv dropper tage med til Qatar til VM.

I Qatar, som er en muslimsk stat og styres af en emir, er alkoholindtag i offentligheden forbudt. Det er muligt at nyde alkohol på nogle hoteller og barer, som har en alkohollicens, hvor priserne typisk er over 100 kroner for en fadøl.

Det er første gang, at et VM afholdes i et muslimsk land. Det har givet massive udfordringer for FIFA, som er arrangør af det udskældte VM midt i ørkenen.