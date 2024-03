Lamine Yamals to mål var søndag ikke nok til at sikre Barcelona sejren over Granada.

Selv om Lamine Yamal søndag scorede to gange for FC Barcelona, er det svært for den 16-årige spanier at være glad efter 3-3-kampen mod Granada.

Det siger han i et interview med tv-kanalen Movistar efter La Liga-opgøret.

- Det er endnu en spildt mulighed, men vi er nødt til at blive ved med at arbejde hårdt, lyder det.

- Lige nu tænker jeg mere på det uafgjorte resultat end på min egen præstation.

Yamal havde bragt Barcelona foran efter et kvarter, men udebaneholdet udlignede til 1-1 kort før pausen.

I anden halvleg kom Granada foran 2-1, før Robert Lewandowski udlignede til 2-2.

Blot tre minutter senere scorede Granada dog igen til 3-2.

Men med ni minutter igen scorede Yamal sit andet mål til kampens endelige resultat, 3-3.

- Vi er nødt til at forbedre, at vi lukker mål ind så hurtigt efter at have scoret. Det har vi gjort hele sæsonen. Men mesterskabet er stadig i spil, så vi vil blive ved med at kæmpe, siger Yamal.

Barcelona er med søndagens resultat hele ti point efter ærkerivalerne fra Real Madrid på førstepladsen. Der resterer 14 spillerunder i La Liga.

Cheftræner Xavi Hernandez, der stopper ved udgangen af sæsonen, er lige som Yamal træt af søndagens pointtab.

- Vi tabte to point og en god mulighed for at mindske gabet, siger Xavi.

- Mesterskabet så svært ud, og nu er det blevet to point sværere. Det gør en stor forskel, men vi giver ikke op.

/ritzau/Reuters