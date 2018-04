Dennis Høegh var kampens helt store oplevelse, da han med to mål var med til at sende AaB ud af DBU Pokalen.

Fredericia. Dennis Høegh scorede to mål og blev kåret til kampens spiller, da Fredericia onsdag aften sendte AaB ud af DBU Pokalen med en hjemmesejr på 3-1.

Fredericia førte 3-0 ved pausen, og kampens dobbelte målscorer mener, at 1. divisionsholdet ydmygede gæsterne i første halvleg.

- Vi skiller dem ad i første halvleg, og det vidste vi, at vi kunne.

- Vi var godt nok lidt overraskede over, at den stod 3-0 ved pausen, og der var kampen jo reelt set afgjort, siger Dennis Høegh efter kampen til tv-stationen TV3 Sport.

Fredericia er med sejren klar til semifinalen i DBU Pokalen. Det er første gang nogensinde, at klubben præsterer det.

- Det er specielt. Stadion syder på en aften som i aften, og det er sådan nogle aftener, som man husker, siger Dennis Høegh.

FC Fredericia ligger på syvendepladsen i 1. division, og AaB var favoritter til at gå videre, men må skuffende tage tomhændede tilbage til Aalborg.

AaBs cheftræner Morten Wieghorst tager ansvaret for præstationen.

- Der er ikke nogen undskyldninger, og jeg tager selvfølgelig ansvaret for det her.

- De udkæmper os og udspiller os, og det er nok noget af det pinligste, jeg har oplevet. Det er ikke for at tage noget væk fra Fredericia, fordi de var gode og fortjente det, siger Morten Wieghorst til TV3 Sport.

Jakob Blåbjerg i AaB-forsvaret var heller ikke imponeret over præstationen.

- Der er ikke så meget andet at sige, end at det er for dårligt. Vi laver en gang lort i første halvleg, og det er pinligt, og jeg vil gerne sige undskyld til fansene, siger forsvarsspilleren.

/ritzau/