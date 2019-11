Trods bagud 0-2 efter 14 minutter lykkedes det Djurgården at hente det nødvendige point i Norrköping.

En mareridtsstart blev forvandlet til den rene eufori, og Djurgården kan fejre sin første mesterskabstitel i svensk fodbold i 14 år.

Med 2-2 på udebane mod IFK Norrköping sikrede stockholmerne sig lige akkurat det ene point, de havde behov for, for at champagnepropperne kunne springe.

Og så fik det ingen betydning, at de øvrige guldbejlere, Malmö FF og Hammarby, vandt deres kampe i sidste spillerunde i Allsvenskans enormt tætte topstrid.

Djurgården fik ellers den værst tænkelige start og var efter 14 minutter bagud 0-2.

Det var den tidligere Vejle-stopper Rasmus Lauritsen, der bragte Norrköping foran ved at bugsere bolden i mål efter et hjørnespark.

Da Sead Haksabanovic kort efter fordoblede føringen, så det sort ud for gæsterne.

Men efter pausen vendte kampen. Jesper Karlström fik hurtigt reduceret på en halvkikset halvflugter, og midt i anden halvleg sørgede Mohamed Buya Turay med sin udligning for rendyrket delirium i gæsternes lejr.

På det tidspunkt var både Malmö og Hammarby i front, men det var ikke til nogen nytte, hvis Djurgården kunne holde mindst uafgjort.

17 minutter før tid så det endnu bedre ud for det blåsorte hold fra Stockholm, da Norrköpings Gudmundur Thorarinsson blev smidt ud.

Eks-nordsjællænderen kom for sent med en tackling og modtog sin anden advarsel.

Mens festen kunne bryde løs blandt gæstetilhængerne i Norrköping, måtte Malmö FF konstatere, at en 5-0-sejr på udebane over Örebro kun rakte til sølvmedaljer. Søren Rieks scorede det ene af målene for Skåne-holdet.

Bronzen går til Hammarby, der med den danske duo Jeppe Andersen og Mads Fenger i startopstillingen, vandt 4-1 på hjemmebane over Häcken.

Ved siden af den dramatiske mesterskabskamp, stod rundens øvrige kampe noget i skyggen.

Den danske angriber Lasse Vibe fik dog en god afslutning på sin tid i svensk fodbold, da han scorede i sin afskedskamp for IFK Göteborg.

Vibe blev hyldet af publikum og fejrede det ved at rette en holdkammerats skud af til Göteborgs tredje scoring i storsejren på 7-1 over Östersund.

Den tidligere danske landsholdsspiller vender hjem til Danmark efter mere end seks år i udlandet, hvor han ud over IFK Göteborg har spillet for Brentford i England og kinesiske Changchun Yatai.

/ritzau/