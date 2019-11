Ifølge direktør Claus Thomsen har Divisionsforeningen lyttet til FC København i planlægningen.

Efter søndagens sejr over Hobro var FC Københavns manager, Ståle Solbakken, endnu en gang ude med riven efter Divisionsforeningens programudvalg.

Nordmanden er irriteret over, at udvalget blandt andet har lagt to kampe mod Brøndby og to kampe mod FC Midtjylland lige efter FCK's europæiske kampe i efteråret.

Men ifølge Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, er der lyttet til FCK's ønsker i planlægningen.

- Jeg har ingen holdning til Ståle Solbakkens udtalelser, men helt generelt kan jeg sige, at vi arbejder efter de regler og retningslinjer, der er på området, og som klubberne selv har været med til at fastlægge, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

- Det danske hold, der er i et europæisk gruppespil i år, havde ønsket at spille superligakampene mod de formodede stærkeste konkurrenter (FC Midtjylland og Brøndby, red.) efter sine kampe i Europa. Ikke før. Det har vi lyttet til og i så vid omfang som muligt taget hensyn til.

Torsdag skal FC København møde Lugano i Europa League, mens det søndag gælder superligakampen mod Brøndby.

Ståle Solbakken afviste efter Hobro-kampen, at FCK selv kunne have gjort mere for at have undgået det hårde program.

- Skal jeg ringe til Divisionsforeningen og sige, at vi har forresten meldt os til de europæiske kampe? Det er ikke min opgave. Vi har været med i 12 ud af de seneste 13 sæsoner.

- Jeg vil ikke have det fordelagtigt, men jeg vil bare, at det ikke er ufordelagtigt for os, sagde Solbakken.

Claus Thomsen påpeger i interviewet med Ekstra Bladet, at udvalget ikke ved, om FCK skal spille Champions League på tirsdage og onsdage eller Europa League på torsdage, når programmet sammensættes i maj.

/ritzau/