Hvis Danmark kommer til OL, skal DBU overtale klubberne til at frigive spillere midt i et travlt program.

Kvalificerer Danmark sig til fodboldturneringen ved OL næste år, går det kommende OL-holds hjemlige spillere glip af flere kampe i den danske Superliga.

Det kommer nemlig ikke på tale at lade Superligaen holde pause i OL-perioden, hvilket ellers kunne have gjort det betydeligt lettere for klubberne at afgive spillere til den danske trup.

- Vi kan ikke tage to weekender ud af kampplanen under OL.

- Det kan ikke lade sig gøre, for så har vi ikke datoer nok. Det er urealistisk, siger Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen, der både varetager klubbernes interesser og står for driften af Superligaen.

OL skaber problemer, fordi Fifa ikke har gjort turneringen til en del af den internationale fodboldkalender. Det betyder, at det er helt op til klubberne, om de vil frigive spillere.

Sagen kompliceres yderligere af, at OL ligger midt i højsæsonen for kvalifikationskampe til de europæiske klubturneringer.

Kommer dansk fodbold til OL, venter der DBU et stort arbejde med at sammensætte en slagkraftig OL-trup.

Klubberne vil selvsagt ikke være begejstrede for at undvære en eller flere profiler i den travle periode, fastslår Claus Thomsen.

- Vi må se på, om klubberne ønsker at lave en eller anden form for aftale. Det ved jeg ikke, om de gør, og der er en masse hensyn, der skal tages.

- Måske kan vi i stedet kigge på programmet og parre bestemte klubber på de pågældende datoer, så der vil være mindre konkurrenceforvridning ved at skulle undvære spillere.

- Hvor langt vi kan komme med det, det er svært at sige, siger Claus Thomsen.

Sammen med DBU's konstituerede direktør, Kenneth Reeh, og Danmarks Idrætsforbunds direktør, Morten Mølholm, skal han diskutere sagen i de kommende måneder.

I DBU håber man at have en løsning klar i juni, hvor U21-landsholdet skal kæmpe om OL-billetterne ved EM i Italien. Men det vil i givet fald udelukkende være på grund af klubbernes velvilje.

- I udgangspunktet vil klubberne gerne være behjælpelige, men de skal jo bruge deres spillere. Når det er stamspillere, er det jo et kæmpe dilemma, siger Claus Thomsen.

- Vi kigger på, om vi kan finde løsninger. Der er egentlig ikke så meget at forhandle om, for klubberne skal ikke frigive deres spillere. Det er det korte af det lange.

- Men selvfølgelig skal vi forsøge at gøre det optimalt for dansk fodbold og for OL-holdet, siger han.

Danmark indløser billet til OL med en placering blandt de fire bedste ved U21-EM.

