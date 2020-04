Superliga-sæsonen skal afsluttes og færdigspilles inden august.

Divisionsforeningen mener, at det er realistisk at gennemføre sæsonen uden tilskuere, og derfor har man nu fremlagt tre scenarier for, hvordan Superligaen og den danske pokalturnering kan spilles færdig.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

»Myndighederne har lavet en plan for langsom genåbning af Danmark, og den plan indretter vi selvfølgelig den professionelle klubfodbold efter,« lyder det fra direktør Claus Thomsen, inden han fortsætter:

Tomme tribuner på Jysk Park i Silkeborg. Foto: Henning Bagger

»Mange klubber har haft hjemsendt ansatte – både spillere og øvrigt personale. En del klubber er allerede begyndt med træning i mindre grupper. Det kommer gradvist til at blive forøget, og så kan vi forsvarligt begynde at afvikle kampe igen i anden halvdel af maj måned.«

Direktøren forklarer videre, at man i Divisionsforeningen er klar over, hvor meget det vil betyde for Superliga-klubberne at få genåbnet sæsonen.

»Ligesom mange andre private virksomheder er klubberne hårdt ramt af lukningen. Der er stor opbakning og ros til myndighedernes ageren – både nedlukningen og nu planen for genåbning. Det glæder vi os alle til at være en del af, og vi er meget opmærksomme på at gøre det på en forsvarlig måde med stor fokus på at overholde de retningslinjer, der er lavet,« siger Claus Thomsen.

I alle tre scenarier bliver sæsonen spillet færdig inden udgangen af juli.

De tre scenarier, der arbejdes med, er alle med en opstartsperiode med plads til fysisk genopbygning og holdtræning inden spillerne sendes i kamp, står der i pressemeddelelsen.

Første scenarie er med start 17. maj og afvikling af runde 25 samt den udsatte kamp mellem AGF og Randers FC to dage tidligere.

De to alternative scenarier er med startdato 24. maj og 31. maj. I alle scenarier er det planen, at sæsonen – inklusiv Sydbank Pokalen – afsluttes inden udgangen af juli måned.

Sæsonen 2020/21 kan efter planen sættes i gang i begyndelsen af september med tilskuere på de danske stadions, som regeringens udmelding er lige nu.