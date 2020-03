I fodbold er der ikke samme regler som i håndbold, hvis fem eller flere spillere rammes af coronakarantæne.

I dansk håndbold har man indført en regel, der gør det muligt for håndboldklubber at udeblive fra en kamp på grund af coronavirus.

Hvis et hold har fem håndboldspillere, der er smittet med coronavirus eller i karantæne, så har klubben en lovlig afbudsgrund.

Sådan er det ikke i dansk fodbold, og der er heller ikke umiddelbart en regel på vej.

Det fortæller Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen i fodbold.

- Det har vi ikke nogen fast regel for. Vi har ikke et fast antal. Det vurderer vi under de givne forudsætninger på det givne tidspunkt, siger Claus Thomsen.

I mandags udtrykte FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein bekymring for, at en fodboldklub kunne rammes af mange afbud på grund af coronavirus.

- Det eneste, jeg frygter, er, at det kan få sportslige konsekvenser. For hvad nu hvis en klub pludselig får sat otte spillere i coronakarantæne og derfor efterfølgende får så elendige resultater, at det ender med nedrykning?

- Degradering fra Superligaen vil i et økonomisk perspektiv have meget alvorlige konsekvenser, sagde Claus Steinlein til B.T.

I Superligaen har Lyngby i øjeblikket tre spillere i karantæne, mens Brøndby har en enkelt spiller i karantæne. Det har ikke fået betydning for afviklingen af holdenes kampe i ligaen.

Men hvis en klub pludselig rammes af mange afbud på grund af coronavirus og frygten for smittespredning, så kan situationen blive en anden.

- Så vil vi tage stilling til det, siger Claus Thomsen.

Direktøren forklarer, hvorfor man ikke vil tage stilling til et bestemt antal på nuværende tidspunkt.

- Vi svarer kun på ting, vi har forholdt eller forholder os konkret til, og vi melder det ud, når vi har gjort det.

- Grunden, til at vi ikke gør det, er, at der simpelthen er så mange scenarier, der kan opstå.

- Vi begynder ikke at gætte på, hvordan vi håndterer nogle situationer, før vi står i dem, siger Claus Thomsen.

Der er dog to ting, der er vedtaget, som foreløbigt gælder for resten af marts.

- Vi spiller uden tilskuere, men vi spiller kampene. Det er de to vigtigste beskeder. Og det er der ingen ændringer ved, siger Claus Thomsen.

