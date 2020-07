I pokalfinalen stod fans tæt sammen og festede. Claus Thomsen fra Divisionsforeningen kalder det uacceptabelt.

Onsdag aften blev pokalfinalen på Blue Water Arena i Esbjerg mellem AaB og Sønderjyske midlertidigt afbrudt, fordi AaB's fans stod alt for tæt sammen på tribunerne.

Direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, ærgrer sig over situationen.

- Det er ærgerligt, og det er ikke acceptabelt, siger han.

Han er tilfreds med, hvordan dommere og stadionarrangøren håndterede tribuneudfordringen.

- Vi reagerede meget konsekvent over for situationen og løste den, og det er jo sådan, det skal være, siger Claus Thomsen.

På fodboldstadioner er der særlige regler for afstand mellem tilskuerne for at hindre spredningen af Covid-19.

AaB's fans havde imidlertid svært ved at holde sig tilbage, og det fik kamparrangørerne til at reagere.

Kampen blev midlertidigt afbrudt, og folk blandt publikum blev gentagne gange opfordret til at finde deres pladser.

Også AaB's assistenttrænere, Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen, løb over til fansene og opfordrede dem til at finde deres pladser.

Situationen resulterede i 14 minutters tillægstid, hvori Sønderjyskes Anders Jacobsen gjorde det til 1-0. Han scorede siden til 2-0 i anden halvleg.

Kulturministeriet åbnede tirsdag op for, at der vil blive lempet på retningslinjerne for publikum til superligakampe, og at der derfor kan komme flere tilskuere på tribunerne.

FC København har for eksempel meddelt, at klubben regner med at kunne huse cirka 10.500 tilskuere under de nye regler. FC Midtjylland regner med at have omkring 4500 fans på lægterne til næste hjemmebanekamp.

Claus Thomsen mener, at man skal have mindet alle om, at coronapandemien er en særlig tid, hvor man må tage ekstra hensyn til hinanden.

- Vi skal alle sammen lære, at vi ikke kan se fodbold, som vi plejer, siger han.

Spørgsmål: Kan du forstå, hvis der er nogen, der er bekymret for at lade jer spille superligakampe med væsentlig flere tilskuere, end der er her, om bare få dage?

- Det kan jeg sagtens forstå, men det synes jeg ikke, man bør være, med den håndtering af situationen, vi havde.

/ritzau/