Forsamlinger på mere end ti personer forlænges til den 10. maj, og forbuddet mod store forsamlinger gælder frem til august.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) mandag aften på et pressemøde.

Aftenens udmeldning fra statsministeren betyder derfor, at der ikke må spilles fodbold til og med den 10. maj.

Med al sandsynlighed betyder det også, at Superligaen, hvis den genoptages, bliver færdigspillet uden tilskuere.

Divisionsforeningen har ellers hele tiden arbejdet og stræbet mod, at Superligaen skal og bliver færdigspillet. Men om det i det hele taget kan lade sig gøre oven på mandagens udmelding, vil Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, ikke gå i detaljer med på nuværende tidspunkt.

»Vi skal sætte os ned og kigge på det. Nu har vi fået den her udmelding, og så undersøger vi, hvad den indebærer, og så melder vi ud,« siger Claus Thomsen og tilføjer:

»Der er nogle datoer, vi forholder os til, men hvad den (statsministerens udmelding, red) kommer til at betyde, kan jeg ikke sige noget om lige nu.«

Claus Thomsen ønsker ikke at kommenerer nærmere, hvilke datoer man arbejder ud fra, eller om man forsat forventer, Superligaen bliver færdigspillet.

Han kan heller ikke sige på nuværende tidspunkt, hvad forbuddet mod store forsamlinger frem til august kommer til at betyde for dansk fodbold.

Siden begyndelsen af marts har der ikke været spillet fodbold i Danmarks bedste række. Først meldte Divisionsforeningen ud, at al fodbold blev suspenderet i to uger.

Den 18. marts lød det så, at al fodbold var blevet suspenderet på ubestemt tid:

»Jeg vil gerne igen understrege, at vi kommer til at gøre alt for at få spillet alle kampe i den her sæson – også selvom det kommer til at give et sammenpresset program,« sagde Claus Thomsen.