Alle Superliga-kampe og Nordic Bet Liga-kampe spilles uden tilskuere den kommende runde.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

»Det betyder for dansk fodbolds vedkommende ikke, at kampene i den kommende runde aflyses eller udskydes, men vi følger myndighedernes opfordring og spiller uden tilskuere,« står der i pressemeddelelsen.

Som Divisionsforeningen meldte ud i går torsdag, så vil den gøre alt for at afvikle fodboldkampene den kommende runde – også hvis det betyder at spille uden tilskuere.

Der kommer til at være tomme tribuner i den kommende Superliga-runde. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Der kommer til at være tomme tribuner i den kommende Superliga-runde. Foto: Torkil Adsersen

»Regeringen er kommet med en opfordring, og den har vi i Divisionsforeningen påbudt klubberne i 3F Superliga og Nordic Bet Liga at følge,« står der videre i pressemeddelelsen.

Ifølge Divisionsforeningen er der ikke nogen planer om at aflyse nogle kampe, så længe der ikke er en sundhedsmæssig vurdering af, at der ikke bør spilles.

Tidligere fredag meldte Superliga-klubben FC Midtjylland ligeledes ud, at det heller ikke vil være muligt for pressen at foretage fysiske interviews af spillere uden sikkerhedsafstand.

»Der lukkes ned for fysiske interviews med spillere, trænere og stab, men vi vil naturligvis være behjælpelige med at imødekomme interview-ønsker - disse foregår dog i den kommende tid pr. telefon,« skriver FC Midtjylland på klubbens hjemmeside og fortsætter:

Der kommer til at være tomme tribuner i den kommende Superliga-runde. Foto: Henning Bagger Vis mere Der kommer til at være tomme tribuner i den kommende Superliga-runde. Foto: Henning Bagger

»Omkring kampe vil der fortsat være mixed zone for journalister, men tiden for hvert enkelt interview skæres ned til få minutter, og de gennemføres alle med den anbefalede sikkerhedsafstand på to meter.«

Udmeldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag opfordrede alle arrangører af begivenheder med over 1000 mennesker til at udsætte eller aflyse arrangementer.

Udover påvirkningen af Superliga-kampe, så betyder opfordringen også, at FCKs kommende hjemmekamp i Europa League mod Istanbul Basaksehir bliver for tomme tribuner.

Det kommer formentlig til at medføre et økonomisk tab, fortæller FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, til B.T.